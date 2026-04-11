В українців можуть забрати земельний пай: яка причина і хто в зоні ризику

В українців почали забирати земельні паї через борги за комуналку. Водночас відомо, що виконавча служба має повноваження на такі дії, якщо боржник відмоляється сплачувати за використачні послуги.

Хто з українців та чому може втратити земельний пай?

Про те, що відбувається на ринку землі, розповів директор "Рівнетеплоенерго" у програмі "Діалоги".

Олександр Ющук пояснює, що загальний борг споживачів перед компанією становить майже 240 мільйонів гривень. Тож підприємство використовує всі законодавчно можливі інструменти й методи для стягнення боргів.

Наприклад, це може бути звернення до суду, якщо боржник не сплачує заборгованість через договір. Зокрема за рішення суду працівники виконавчої служби можуть взяти під арешт рахунки боржників. Бувають і жорсткіші заходи. Як зазначає Ющук, у деяких боржників за несплату комуналки вилучали навіть земельні паї.

Керівник компанії акцентував, що виконавча служба має законні повноваження на такі дії.

Що можуть стягнути з боржника на закриття боргу?

За законом "Про виконавче провадження" боржника можуть навіть виселити з єдиної квартири. Так, якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат (172 940 гривень) – людину виселять із квартири.

Якщо ж борг менший від зазначеної суми – виконавча служба може стягувати інше майно. Машину, дачу, квартиру (якщо у боржника не один об'єкт такої нерухомості), земельні ділялки і зорема паї.

Окрім рахунків та грошей на картках, також можуть блокувати зарплату. Частиту із щомісячної виплати відразу відраховувати на погашення боргу.

Натомість для Фактів ICTV адвокат Владислав Зайцев розповів, що під час воєнного стану та 30 днів після його завершення діють окремі правила. Йдеться про мораторій на стягнення нерухомості за споживчими кредитами.

На період воєнного стану кредитор не може реалізувати свої права на набуття житла боржника, його продаж або виставлення на електронний аукціон,

– додав адвокат.

Водночас експерти радять домовлятися про реструктуризацію боргів, щоб споживач міг залишитись зі своєю землею та нерухомістю, попри наявні заборгованості.

