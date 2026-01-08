Чи повинні пенсіонери платити земельний податок в Україні
- Пенсіонери за віком в Україні звільняються від сплати земельного податку.
- Заява про пільгу подається до 1 травня до Державної податкової служби за місцем перебування землі.
Сплата земельного податку наразі є обов'язковою для усіх землевласників та постійних землекористувачів в Україні. Однак, деякі категорії пенсіонерів можуть його взагалі не платити.
Чи мають пенсіонери платити податок на землю?
Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Виключення становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Юристка наголошує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
Важливо! Лариса Кісь попереджає, що у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Чи можна внести зміни у договір оренди землі в Україні?
Зміни до договору оренди землі в Україні можливі лише за згодою сторін та оформлюються письмово через додаткову угоду.
У разі недосягнення згоди щодо змін, спір вирішується в суді, а зміни набувають чинності після державної реєстрації або набрання законної сили рішенням суду.