Хто власник землі під приватним будинком

Законодавство України передбачає принцип єдності будинку та ділянки, на якій він розташований. Цей принцип повноцінно запрацював в Україні 3 роки тому і наразі є чинним під час визначення власності ділянок.

Хто володіє землею, на якій розміщений будинок?

Стаття 377 Цивільного кодексу України передбачає, що до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, передає 24 Канал із посиланням на Цивільний кодекс України.

У цей час не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених законодавством.

У статті 120 Земельного кодексу України визначено, як саме відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності на розміщений на ній будинок, його господарського відання, оперативного управління ним (крім багатоквартирного будинку).

Як передається право власності на ділянку?

Набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання:

за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

у разі безоплатного передання із земель державної та комунальної власності;

у разі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані особам у користування;

у разі прийняття спадщини;

у разі виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках.

Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.

Важливо! Водночас якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки. Аналогічно відповідна частка земельної ділянки переходить у право власності набувачу об'єкта нерухомого майна в разі набуття ним частки у справі спільної власності такого майна.

Чи можливо втратити право на приватизацію земельної ділянки?