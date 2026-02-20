Чи потрібно платити податок за землю, якщо ділянкою не користуєтесь: пояснення юристів

Власники земельних ділянок зобов'язані сплачувати податок незалежно від того, чи обробляють землю фактично. Обов'язок виникає з моменту набуття права власності або постійного користування відповідно до законодавства.

Чи треба платити податок за землю, що простоює?

Адвокат Ігор Скрибка у коментарі 24 Каналу розповів, що земельні питання традиційно залишаються серед найпоширеніших звернень громадян. Окремої уваги, за його словами, потребує питання сплати податку за землю, якою фактично не користуються.

Ігор Скрибка Адвокат АБ "Івана Хомича" Відповідь для багатьох є доволі несподіваною, оскільки земельний податок сплачується не у зв'язку з фактом обробітку чи використання ділянки, обов'язок сплати виникає за наявності права власності або постійного користування, що прямо випливає зі ст. 206 Земельного кодексу України, яка встановлює принцип платності використання землі, а також зі ст. 269 та 270 Податкового кодексу України.

В них, за його словами, визначено, що платниками є власники земельних ділянок і постійні землекористувачі, а об'єктом оподаткування – сама земельна ділянка, відповідно до ст. 287.1 Податкового кодексу України обов'язок зі сплати виникає з дня набуття права на землю.

Тобто навіть якщо “город” не засаджений і фактично не використовується, це не звільняє від податку,

– додає юрист.

Зверніть увагу! Фахівець зазначає, що винятки можливі лише у випадку наявності пільг, передбачених ст. 281 Податкового кодексу України (наприклад, для пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю І–ІІ групи, учасників бойових дій – у межах встановених норм площі), а альтернативою може бути передача ділянки в оренду або її відчуження, але саме по собі "невикористання" юридичного значення не має.

