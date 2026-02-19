Алгоритм дій спадкоємця при спадкуванні землі

Юрист Артем Чекаленко у коментарі 24 Каналу розповів, що необхідність у оформленні спадщини спадкоємцями, які перебувають за кордоном, за нинішніх обставин, коли дуже багато громадян України за кордоном – запит зрозумілий і очікувано, що викликатиме певні питання. За його словами, навіть в межах однієї держави у процесі спадкування може виникнути безліч перепон та непорозумінь.

Порядок прийняття спадщини загалом регулюється книгою шостою Цивільного кодексу України і має відбуватись наступним чином.

Етап 1. Встановлення факту відкриття спадщини

Визначення дати відкриття спадщини. Відповідно до статті 1220 Цивільного кодексу України спадщина відкривається в день смерті спадкодавця або в день, з якого його оголошено померлим.

Далі треба визначити місце відкриття спадщини. Згідно зі статтею 1221 Цивільного кодексу України місце відкриття спадщини - останнє місце проживання спадкодавця. Однак, якщо місце проживання невідоме, спадщина відкривається за місцем знаходження нерухомого майна, у нашому випадку – земельної ділянки.

Збір іншої інформації щодо спадщини.

Артем Чекаленко юрист практики нерухомості та земельного права Юридичної фірми Результат Бажано зібрати інформацію щодо наявності чи відсутності заповіту, черги спадкування та наявності чи відсутності спадкоємців із правом на отримання обов'язкової частки спадщини. Важливо також пересвідчитись у тому, що не пропущено строки на прийняття спадщини, встановлені статтею 1270 Цивільного кодексу України. Строк, який надається на прийняття спадщини - 6 місяців з дня смерті спадкодавця.

Етап 2. Подання заяви про прийняття спадщини.

Збір документів. Для подання заяви на прийняття спадщини необхідно зібрати і додати до заяви про прийняття спадщини:

свідоцтво про смерть;

паспорт спадкоємця, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, витяг з демографічного реєстру (у разі, якщо паспортним документом є ID-карта або якщо відмітка у паспорті про місце реєстрації не відповідає поточному);

документи, що підтверджують родинні відносини (якщо спадкування відбувається за законом - обовʼязково);

заповіт (якщо є);

правовстановлюючі документи стосовно спадкового майна (це може бути державний акт про право власності на землю, договір купівлі-продажу земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину тощо);

витяг з ДЗК (кадастровий номер);

витяг з Реєстру речових прав (у разі наявності).

Подання заяви про прийняття спадщини. За загальним правилом встановленим статтею 1269 Цивільного кодексу України спадкоємець подає письмову заяву нотаріусу за місцем відкриття спадщини особисто.

Для спадкоємців, які перебувають за кордоном, фактично існують наступні шляхи:

Особисто приїхати в Україну і подати заяву про прийняття спадщини.

Подати заяву поштою:

Спадкоємець звертається до місцевого нотаріуса в країні перебування.

Підпис на заяві посвідчується нотаріально.

Замовляється переклад українською мовою.

Документ надсилається нотаріусу в Україні.

Важливо! Однак у такому випадку все-одно доведеться їхати в Україну для отримання свідоцтва про право на спадщину, коли буде завершено роботу нотаріуса, або делегувати отримання свідоцтва про право на спадщину представнику за довіреністю.

Подати заяву поштою, і делегувати завершення процесу прийняття спадщини представникові за довіреністю (найбільш практичний варіант для осіб за кордоном). Делегувати представнику за довіреністю процес прийняття спадщини - найзручніший спосіб для збору довідок, комунікації, подачі та отримання документів, реєстрації права тощо, для економії часу, зусиль та уникнення необхідності особисто приїжджати в Україну.

Важливо! сама заява про прийняття спадщини - це волевиявлення спадкоємця, і закон підкреслює особистість подання заяви та необхідність нотаріального посвідчення підпису, у разі якщо заява подається не в присутності нотаріуса, до якого вона надходить, а поштою. Тому цей варіант містить усі ті ж кроки, що у варіанті 2, але додатково спадкоємець оформляє довіреність у місцевого нотаріуса (з апостилем) та надсилає її до України своєму представникові.

Етап 3. Отримання свідоцтва про право на прийняття спадщини

Після подачі заяви, протягом шести місяців після відкриття спадщини спадкоємець (або представник за довіреністю) отримує свідоцтво про право на спадщину.

Отже, перебування спадкоємця за кордоном не унеможливлює процес отримання спадщини, хоч і через цю обставину трохи ускладнює цей процес. Без фізичного повернення спадкоємця до України є іще варіанти, за якими можливо це зробити "дистанційно". Можна як подати відповідну заяву поштою і повернутись до країни виключно для отримання свідоцтва про право на спадщину, так і обрати представника, який доробить цю роботу у інтересах спадкоємця після подання заяви,

– розповів Артем Чекаленко.

Важливо! Головне, за його словами, не затягувати і не пропустити встановлені законодавством строки. З огляду на що, пріоритетним варіантом дій він радить надсилання заяви поштою та подальшу роботу через представника за довіреністю.

