Крадіжка зерна на мільйони доларів: скільки окупанти вивезли з України у 2025 році
- У 2025 році Росія вивезла зерна з окупованих територій України на 400 мільйонів доларів – понад 2 мільйони тонн.
- Окупанти постачають агропродукцію до країн Африки, Близького Сходу та Азії, використовуючи "зерновий хаб" на виході з Керченської протоки для приховування її походження.
Росія використовує економічний потенціал окупованих територій України для власного збагачення. Зокрема, у 2025 році ворог вивіз звідти зерна на 400 мільйонів доларів.
Скільки зерна Росія вивезла з ТОТ?
Його споживачами є країни Африки, Близького Сходу та Азії. Деталі розповів у інтерв'ю Укрінформу від 24 січня перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.
Йдеться про понад 2 мільйони тонн українського збіжжя. Його вивозять "зерновим" флотом країни-агресорки через морські порти на тимчасово окупованих територіях Криму, Запоріжжя та Донеччини.
Ворог створив "зерновий хаб" у відкритих водах на виході із Керченської протоки – тут сировину перевантажують з російських маловантажних балкерів на іноземні суховантажі, щоб приховати її походження.
Наші аналітики порахували, що у цій діяльності залучено 45 кораблів, 2 судна-накопичувача та близько 40 суден "каботажного" флоту,
– уточнив посадовець.
Цікаво, що 85% цих суден зареєстровані в юрисдикції Росії, що дозволяє мінімізувати наслідки санкцій.
Напередодні СЗР повідомила про використання противником потужностей окупованих портів в Азовському та Чорному морях, насамперед Севастопольського морського порту. Географію ринків збуту розширюють, наприклад:
- 490 тисяч тонн – до Єгипту;
- 250 тисяч тонн – до Бангладешу;
- 96,7 тисячі тонн – до Туреччини;
- 94,4 тисячі тонн – до Сирії;
- 78,1 тисячі тонн – до Лівану тощо.
Ба більше! Агресор вивозить з окупованих територій також вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь. Лише за 2025 рік морськими шляхами пройшло понад 200 тисяч тонн корисних копалин і продукції металургії.
Як ще Росія шкодить агросектору?
Нагадаємо, торік експорт українського зерна гальмували погодні умови та російські атаки. Зафіксовано відставання на понад 30% за загальними обсягами, порівняно з 2024 роком.
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин звернув увагу на стан портової інфраструктури, адже після будь-якого ворожого удару страхова компанія підіймає внески, що впливає і на загальний дохід від експорту.
Однак мішенями країни-агресорки стають також аграрні холдинги, як-от олійножировий комбінат у Чорноморську 25 грудня 2025 року, або олійний завод у Дніпрі 5 січня 2026 року.
Цікаво, що прихід американських інвесторів навряд автоматично означатиме гарантії безпеки, адже наразі основні трейдери на ринку – іноземні компанії.