Крадіжка зерна на мільйони доларів: скільки окупанти вивезли з України у 2025 році

Росія використовує економічний потенціал окупованих територій України для власного збагачення. Зокрема, у 2025 році ворог вивіз звідти зерна на 400 мільйонів доларів.

Скільки зерна Росія вивезла з ТОТ?

Його споживачами є країни Африки, Близького Сходу та Азії. Деталі розповів у інтерв'ю Укрінформу від 24 січня перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

Йдеться про понад 2 мільйони тонн українського збіжжя. Його вивозять "зерновим" флотом країни-агресорки через морські порти на тимчасово окупованих територіях Криму, Запоріжжя та Донеччини.

Ворог створив "зерновий хаб" у відкритих водах на виході із Керченської протоки – тут сировину перевантажують з російських маловантажних балкерів на іноземні суховантажі, щоб приховати її походження.

Наші аналітики порахували, що у цій діяльності залучено 45 кораблів, 2 судна-накопичувача та близько 40 суден "каботажного" флоту,

– уточнив посадовець.

Цікаво, що 85% цих суден зареєстровані в юрисдикції Росії, що дозволяє мінімізувати наслідки санкцій.

Напередодні СЗР повідомила про використання противником потужностей окупованих портів в Азовському та Чорному морях, насамперед Севастопольського морського порту. Географію ринків збуту розширюють, наприклад:

490 тисяч тонн – до Єгипту;

250 тисяч тонн – до Бангладешу;

96,7 тисячі тонн – до Туреччини;

94,4 тисячі тонн – до Сирії;

78,1 тисячі тонн – до Лівану тощо.

Ба більше! Агресор вивозить з окупованих територій також вугілля, кокс, каолін, залізну руду, соду та сталь. Лише за 2025 рік морськими шляхами пройшло понад 200 тисяч тонн корисних копалин і продукції металургії.

Як ще Росія шкодить агросектору?