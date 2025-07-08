Жнива ранніх зернових у розпалі: якими будуть ціни на пшеницю, кукурудзи та ячмінь

Все більше українських агропідприємств розпочинають жнива ранніх зернових, і на цьому тлі поступово формується майбутня картина зернового ринку країни. Новий маркетинговий рік не віщує дива через весняні вибрики погоди, однак показники не такі вже й погані та цілком прогнозовані. Чого очікувати від цін на пшеницю, ячмінь, кукурудзу та, якою буде ситуація з експортом – розповідаємо далі.

Як українські аграрії розпочали жнива

Аграрний фахівець Андрій Бут у розмові з 24 Каналом зазначив, що для ранніх зернових вже розпочався новий маркетинговий 2025-2026 рік. Аграрії півдня активно збирають ячмінь, пшеницю та горох.

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Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Станом на минулий тиждень жнива проводились у 9 областях, а лідерами по зібраним площам як зазвичай буває на початку сезону є: Одещина та Миколаївщина. Цьогоріч через прохолодну погоду протягом періоду вегетації темпи збирання значно відстають від минулорічних, але найближчий тиждень-два збиральна кампанія значно прискориться коли у поля вийдуть виробники центральних, західних та північних областей.

Яким буде експорт пшениці після жнив цьогоріч

Фахівець зазначає, що експорт пшениці сезону 2024-2025 рік орієнтовно складе 15,7 мільйона тонн. Це нижче тогорічних 18,3 мільйона тонн, але це очікуваний результат відповідно до розміру врожаю 2024 року.

З погляду торгівлі – ринок концентрується на торгівлі новим врожаєм, проте активності на ринку не надто багато. Зовнішній ринок показує змішану динаміку – у моменти загострення військових дій між Ізраїлем і Іраном, коли ціни на нафту різко підскочили, ринок відчув зацікавленість покупців у нових поставках на липень та серпень,

– зазначає Бут.

Однак, за його словами, вже після швидкої стабілізації військової ситуації на Близькому Сході та зниження цін на нафту активний інтерес до закупівлі зник – імпортери очікують активізації збиральної кампанії, тиску нового врожаю та приходу додаткової пропозиції на ринок.

Зверніть увагу! Збір пшениці в Росії також затримується по тим самим причинам, а перші показники врожайності нижчі в порівнянні з минулорічними на аналогічну дату.

Ціни на пшеницю та обсяг експорту до ЄС

Також експерт відзначив збільшення квот на імпорт пшениці в ЄС з 1 мільйона тонн до 1,3 мільйона тонн.

Ціни на пшеницю на внутрішньому ринку

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю нового врожаю укріпились за попередні тижні на фоні затримки збирання та відсутності пропозиції і наразі складають на базисі DAP порти:

4 клас – 202 – 204 доларів за тонну;

3 клас – 211 – 213 доларів за тонну;

2 клас – 215 – 216 доларів за тонну.

Скільки коштуватиме тонна кукурудзи літом

Станом на зараз за поточний маркетинговий рік вже було експортовано близько 19,5 мільйонів тонн. За словами Андрія Бута, сьогодні умови для нового врожаю в Україні залишаються переважно сприятливими.

Прогнози на два тижні показують опади в Українському "кукурудзяному поясі", проте температури будуть дещо вище норми,

– додає він.

Інша ситуація склалась в ЄС, де посіви в Угорщині, Сербії і Румунії значно страждали від спекотної погоди та нестачі опадів – відповідно вже зараз варто враховувати зниження врожайності в цих країнах.

Варто зауважити, що опади, які також очікуються найближчими тижнями принесуть полегшення, але виправити шкоду, яку вже було завдано, можливо, їм не вдасться.

Погода в цей період року – найбільший чинник впливу на ціни кукурудзи, які укріпились за останні тижні і знаходяться зараз в діапазоні 200 – 203 доларів за тонну з поставкою в порти,

– пояснює експерт.

Що буде з цінами на ячмінь під час жнив цьогоріч

За останні тижні ціни на ячмінь зростали на фоні затримки збирання та сильного попиту з боку експортерів.

На ринку відчувається нестача пропозиції для виконання укладених контрактів на експорт ячменю до Китаю,

– говорить Андрій Бут.

Зверніть увагу! Ціни зараз знаходяться в діапазоні 202 – 204 доларів за тонну (DAP порт) для ячменю з можливістю експорту в Китай та 190 – 195 доларів за тонну для ячменю без сертифікації.