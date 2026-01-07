Чи можна внести зміни у договір оренди землі в Україні

Оренда землі є доволі розповсюдженою у земельних відносинах в Україні, адже не кожен власник землі обробляє її самостійно. Однак іноді деякі умови договору можуть не влаштовувати одну зі сторін.

Як можна змінити умови договору?

Українським законодавством передбачено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Зміна може здійснюватись у письмовій формі, шляхом укладення додаткової угоди, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі оренди землі може бути передбачений детальний порядок внесення змін (підстави/обставини внесення змін, форма та строк надсилання пропозиції тощо).

Важливо! У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Такі зміни до договору оренди набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, а якщо договір змінюється у судовому порядку, то з дня набрання рішення суду про зміну договору законної сили, якщо в цьому рішенні не встановлено іншого строку, з подальшою державною реєстрацією.

Які підстави внесення змін та хто їх ініціює?

Серед підстав для внесення змін до договору можуть бути, зокрема:

волевиявлення сторін щодо уточнення певних умов договору;

зміна строку дії оренди;

зміна умови про розмір та розрахунок орендної плати.

Ініціювати внесення змін може будь-яка сторона в будь-який момент. Оскільки сторони вільні в праві додавати до договору умови, які, на їхню думку, є істотними, у договорі можна передбачити детальний порядок внесення змін. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

