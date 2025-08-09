У Сполучених Штатах Америки створили аналог іранського безпілотника Shahed 136, що має назву MQM-172 Arrowhead. Однак наразі невідомі його характеристики.

Колишній офіцер Повітряних сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, чи є новий американський безпілотник аналогом "Шахеда". Він зазначив, чи є в Україні відповідні розробки.

Чи має Україна розробки аналогічні іранському "Шахеду"?

Храпчинський зауважив, що американська версія "Шахеда" не є аналогом російського. Він значно дорожчий, ніж виготовлений в Росії.

Він має різноманітне корисне навантаження, розвідку, ударний тип, деякі елементи штучного інтелекту. Вони можуть працювати в зграях, розподіляти завдання. Американська модель, за його словами, більш просунута, і це те, чого прагне Росія,

– пояснив ексофіцер Повітряних сил.

Зараз, як наголосив він, є активні спроби зробити деякі зміни у "Шахедах" – створити розумний боєприпас, який самостійно може обирати в будь-який час прольоту ціль або бути направленим на іншу ціль завдяки керованості.

Тому американська версія "Шахеду", на його думку, набагато цікавіша, технологічніша. І при створенні ударних безпілотних систем в Україні потрібно акцентувати на їхньої можливості працювати в зграї та обирати собі цілі.

Маємо низку розробок, які є набагато кращими, ніж "Шахед". Пригадаємо удари по території Росії, після яких ворог захотів "перемир'я в повітрі". Це були точкові, точні удари, здобуті не за рахунок великої кількості ударних засобів, які використовують росіяни. Про це свідчать наслідки цих атак, зокрема, по аеродромах, залізниці, логістиці,

– розповів Анатолій Храпчинський.

Проте Україні, як зазначив він, необхідна єдина стратегія розвитку ОПК, яка б дозволила правильно формувати технічне завдання для тої зброї, що потрібна Збройним Силам України.

На сьогодні сформувалось близько 800 компаній, які виробляють різноманітні продукти. І тепер треба навести лад і орієнтуватися на те, яка зброю потрібна українській армії,

– сказав заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ.

Треба бути більш стратегічно обачливим, додав він, тому що більшість наших розробок іноді дублюються. При цьому одні й ті самі види озброєння не можуть бути взаємозамінними за рахунок або базової станції зв'язку, або певного комплектування. В цьому є полягає проблема, тому що ми обмежені при великій кількості засобів озброєння.

Це друга та модернізована версія американського виробництва, створена за зразком іранського безпілотника Shahed. Виробники не уточнили дані про бойову частину, дальність та час польоту нового дрону, а також не вказали вартість його виробництва.