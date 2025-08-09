В Соединенных Штатах Америки создали аналог иранского беспилотника Shahed 136, который называется MQM-172 Arrowhead. Однако пока неизвестны его характеристики.

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, является ли новый американский беспилотник аналогом "Шахеда". Он отметил, есть ли в Украине соответствующие разработки.

Читайте также Как украинские дроны перехватывают вражеские "Шахеды": пошаговый процесс в действии

Имеет ли Украина разработки аналогичные иранскому "Шахеду"?

Храпчинский отметил, что американская версия "Шахеда" не является аналогом российского. Он значительно дороже, чем изготовленный в России.

Он имеет разнообразную полезную нагрузку, разведку, ударный тип, некоторые элементы искусственного интеллекта. Они могут работать в стаях, распределять задачи. Американская модель, по его словам, более продвинутая, и это то, к чему стремится Россия,

– объяснил экс-офицер Воздушных сил.

Сейчас, как отметил он, есть активные попытки сделать некоторые изменения в "Шахедах" – создать умный боеприпас, который самостоятельно может выбирать в любое время пролета цель или быть направленным на другую цель благодаря управляемости.

Поэтому американская версия "Шахеда", по его мнению, намного интереснее, технологичнее. И при создании ударных беспилотных систем в Украине нужно акцентировать на их возможности работать в стае и выбирать себе цели.

Есть ряд разработок, которые намного лучше, чем "Шахед". Вспомним удары по территории России, после которых враг захотел "перемирие в воздухе". Это были точечные, точные удары, добытые не за счет большого количества ударных средств, которые используют россияне. Об этом свидетельствуют последствия этих атак, в частности, по аэродромам, железной дороге, логистике,

– рассказал Анатолий Храпчинский.

Однако Украине, как отметил он, необходима единая стратегия развития ОПК, которая бы позволила правильно формировать техническое задание для того оружия, что нужно Вооруженным Силам Украины.

На сегодня сформировалось около 800 компаний, которые производят различные продукты. И теперь надо навести порядок и ориентироваться на то, какое оружие нужно украинской армии,

– сказал заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Надо быть более стратегически осмотрительным, добавил он, потому что большинство наших разработок иногда дублируются. При этом одни и те же виды вооружения не могут быть взаимозаменяемыми за счет или базовой станции связи, или определенного комплектования. В этом заключается проблема, потому что мы ограничены при большом количестве средств вооружения.

Напомним, что в США разработали аналог иранского беспилотника Shahed 136 – MQM-172 Arrowhead.

Это вторая и модернизированная версия американского производства, создана по образцу иранского беспилотника Shahed. Производители не уточнили данные о боевой части, дальности и времени полета нового дрона, а также не указали стоимость его производства.