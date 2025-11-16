Після важкого поранення хотіла повернутися у військо: померла 25-річна бойова медикиня "Пандора"

Обірвалося життя 25-річної бойової медикині підрозділу аеророзвідки 71 окремої бригади десантно-штурмових військ Анастасії "Пандори" Осінцевої. Раніше вона отримала важкі поранення, рятуючи побратимів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію на її особистій сторінці в Instagram та дніпровський ліцей № 7, у якому вона колись навчалася. У військо вона потрапила у березні 2025 року.

Що відомо про "Пандору"?

За 10 днів до свого 25-річчя, як повідомляла сама бойова медикиня, вона отримала важкі поранення, зокрема, ніг, коли рятувала побратимів з-під російського обстрілу. Автомобіль, у якому її мали вивезти, було уражено.

Чуємо гул "пташки" за пару секунд "до" розумію – на нас. Роблю два-три кроки у бік і падаю. Дзвін, тепло на правій нозі й обличчі… Як результат – ушкодження обох ніг, осколок у грудній клітці, контузія, судоми й кошмари уві сні й наяву,

– розповідала вона.

Унаслідок поранень Анастасія була прикута до крісла колісного, але вона мріяла повернутися до війська, навіть не на бойову посалу. Утім, на жаль, у вівторок, 11 листопада, життя української захисниці обірвалося.

У ліцеї, у якому колись здобувала освіту Анастасія, розповіли, що ще у шкільні роки дівчина була лідером. Вона була президентом шкільного самоврядування та ініціатором усіх позакласних заходів.

Її енергія, оптимізм і активна життєва позиція назавжди залишаться в нашій пам'яті. Розділяємо невимовний біль родини, друзів та побратимів. Слова безсилі перед цим горем, але ми пам'ятатимемо її подвиг вічно,

– написали там.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині Анастасії. Вічна пам'ять і шана захисниці!

