У Службі зовнішньої розвідки заявили, що не надавали Єрмаку "особливий статус"

У ЗМІ поширилися чутки, що ексочільник Офісу Президента Андрій Єрмак залучений до роботи Служби зовнішньої розвідки України. Це пов'язано з його нещодавнім візитом до центрального офісу структури.

Однак у СЗР спростували інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь СЗР на запит нардепа Ярослава Железняка.

Що відомо про візит Єрмака до СЗР?

У ЗМІ та в низці телеграм-каналів повідомляли, що начебто Єрмак пішов служити або працювати радником у Службі зовнішньої розвідки. Однак у СЗР заявили, що не надавали йому статус, особливі умови або винятки.

Також, за словами розвідки, екскерівник ОП не звертався до СЗР щодо можливого проходження служби або співпраці.



Відповідь СЗР на запит Железняка / Фото нардепа

Звільнення Єрмака: коротко про головне