В Службе внешней разведки заявили, что не предоставляли Ермаку "особый статус"

В СМИ распространились слухи, что экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак привлечен к работе Службы внешней разведки Украины. Это связано с его недавним визитом в центральный офис структуры.

Однако в СВР опровергли информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ СВР на запрос нардепа Ярослава Железняка.

Что известно о визите Ермака в СВР?

В СМИ и в ряде телеграмм-каналов сообщали, что якобы Ермак пошел служить или работать советником в Службе внешней разведки. Однако в СВР заявили, что не предоставляли ему статус, особые условия или исключения.

Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР относительно возможного прохождения службы или сотрудничества.



Ответ СВР на запрос Железняка / Фото нардепа

Увольнение Ермака: коротко о главном