24 Канал Новости Украины В Службе внешней разведки заявили, что не предоставляли Ермаку "особый статус"
15 декабря, 19:06
2

В Службе внешней разведки заявили, что не предоставляли Ермаку "особый статус"

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • Служба внешней разведки опровергла слухи о привлечении Андрея Ермака к своей работе.
  • Ермак не обращался в СВР для прохождения службы или сотрудничества.

В СМИ распространились слухи, что экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак привлечен к работе Службы внешней разведки Украины. Это связано с его недавним визитом в центральный офис структуры.

Однако в СВР опровергли информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ СВР на запрос нардепа Ярослава Железняка.

Что известно о визите Ермака в СВР?

В СМИ и в ряде телеграмм-каналов сообщали, что якобы Ермак пошел служить или работать советником в Службе внешней разведки. Однако в СВР заявили, что не предоставляли ему статус, особые условия или исключения.

Также, по словам разведки, экс-руководитель ОП не обращался в СВР относительно возможного прохождения службы или сотрудничества.


Ответ СВР на запрос Железняка / Фото нардепа

Увольнение Ермака: коротко о главном

  • 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.

  • Впоследствии Ермак высказался о взаимоотношениях с Зеленским. Он отметил, что дружил с президентом до этой работы, и будет дружить после. А увольнение с должности руководителя ОП ни в коем случае не повлияло на их личные отношения.

  • Экс-руководитель ОП отметил, что он не нарушал закон, а его политическое положение сделало его легкой целью для тех, кто хотел ему навредить.