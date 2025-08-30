30 серпня вдень невідомий застрелив Андрія Парубія. На місці події тривають слідчі дії.

Наразі родину Парубія не пускають до його тіла. Про це телеканалу "Ми-Україна" розповів громадський активіст, депутат Львівської міськради та товариш родини загиблого Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.

Що відбувається на місці злочину?

За словами Зінкевича, наразі родина обмежена в інформації та доступі до тіла, оскільки на місці працює прокуратура, відпрацьовують кінологи.

Нам сказали, що по закінченню відпрацювання прокуратури …, ми отримуємо якусь інформацію, з нами будуть говорити. І можливо нас допустять до тіла для того, щоб пані Уляна, дружина, хоче побачити просто пана Андрія – для неї це важливо,

– пояснив депутат.

Зінкевич зазначив, що у політичного діяча зробили щонайменше 7 пострілів. Також ЗМІ пишуть, що було 8 пострілів, а знайдених гільз – 7.

Тим часом мешканці вулиці, на якій трапився злочин, кажуть, що не чули пострілів. Вони сказали журналістам, що про стрілянину дізналися з новин.

Довідка: Андрій Парубій – відомий політичний діяч, був комендантом Євромайдану та секретарем РНБО, голова Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. Одружений на пані Уляні, має 24-річну доньку Ярину.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?