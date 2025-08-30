До тіла Андрія Парубія досі не пускають його родину, – Зінкевич
- Андрій Парубій був застрелений у Франківському районі Львова 30 серпня.
- Підозрюваний пересувався на мопеді та мав сумку Glovo.
- Родину Парубія не пускають до його тіла, слідчі дії тривають, прокуратура та кінологи працюють на місці злочину.
30 серпня вдень невідомий застрелив Андрія Парубія. На місці події тривають слідчі дії.
Наразі родину Парубія не пускають до його тіла. Про це телеканалу "Ми-Україна" розповів громадський активіст, депутат Львівської міськради та товариш родини загиблого Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.
Що відбувається на місці злочину?
За словами Зінкевича, наразі родина обмежена в інформації та доступі до тіла, оскільки на місці працює прокуратура, відпрацьовують кінологи.
Нам сказали, що по закінченню відпрацювання прокуратури …, ми отримуємо якусь інформацію, з нами будуть говорити. І можливо нас допустять до тіла для того, щоб пані Уляна, дружина, хоче побачити просто пана Андрія – для неї це важливо,
– пояснив депутат.
Зінкевич зазначив, що у політичного діяча зробили щонайменше 7 пострілів. Також ЗМІ пишуть, що було 8 пострілів, а знайдених гільз – 7.
Тим часом мешканці вулиці, на якій трапився злочин, кажуть, що не чули пострілів. Вони сказали журналістам, що про стрілянину дізналися з новин.
Довідка: Андрій Парубій – відомий політичний діяч, був комендантом Євромайдану та секретарем РНБО, голова Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. Одружений на пані Уляні, має 24-річну доньку Ярину.
