Наразі родину Парубія не пускають до його тіла. Про це телеканалу "Ми-Україна" розповів громадський активіст, депутат Львівської міськради та товариш родини загиблого Ігор Зінкевич, передає 24 Канал.
Що відбувається на місці злочину?
За словами Зінкевича, наразі родина обмежена в інформації та доступі до тіла, оскільки на місці працює прокуратура, відпрацьовують кінологи.
Нам сказали, що по закінченню відпрацювання прокуратури …, ми отримуємо якусь інформацію, з нами будуть говорити. І можливо нас допустять до тіла для того, щоб пані Уляна, дружина, хоче побачити просто пана Андрія – для неї це важливо,
– пояснив депутат.
Зінкевич зазначив, що у політичного діяча зробили щонайменше 7 пострілів. Також ЗМІ пишуть, що було 8 пострілів, а знайдених гільз – 7.
Тим часом мешканці вулиці, на якій трапився злочин, кажуть, що не чули пострілів. Вони сказали журналістам, що про стрілянину дізналися з новин.
Довідка: Андрій Парубій – відомий політичний діяч, був комендантом Євромайдану та секретарем РНБО, голова Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. Одружений на пані Уляні, має 24-річну доньку Ярину.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
- Вдень 30 серпня у Франківському районі Львова був вбитий колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
- На відео з камери спостереження видно, що ймовірний вбивця був на мопеді, у шоломі та із сумкою Glovo.
- Політичний діяч помер ще до прибуття медиків.
- У Львові оголосили план "Сирена" для затримання зловмисника.