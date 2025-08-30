Пока семью Парубия не пускают к его телу. Об этом телеканалу "Мы-Украина" рассказал общественный активист, депутат Львовского горсовета и товарищ семьи погибшего Игорь Зинкевич, передает 24 Канал.

Смотрите также "Ужасное преступление": Вакарчук и другие знаменитости эмоционально отреагировали на убийство Парубия

Что происходит на месте преступления?

По словам Зинкевича, семья ограничена в информации и доступе к телу, поскольку на месте работает прокуратура, отрабатывают кинологи.

Нам сказали, что по окончанию отработки прокуратуры ..., мы получаем какую-то информацию, с нами будут говорить. И возможно нас допустят к телу для того, чтобы госпожа Ульяна, жена, хочет увидеть просто господина Андрея – для нее это важно,

– объяснил депутат.

Зинкевич отметил, что в политического деятеля сделали по меньшей мере 7 выстрелов. Также СМИ пишут, что было 8 выстрелов, а найденных гильз – 7.

Между тем жители улицы, на которой случилось преступление, говорят, что не слышали выстрелов. Они сказали журналистам, что о стрельбе узнали из новостей.

Справка: Андрей Парубий – известный политический деятель, был комендантом Евромайдана и секретарем СНБО, председатель Верховной Рады с 2016 по 2019 год. Женат на госпоже Ульяне, имеет 24-летнюю дочь Ярину.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?