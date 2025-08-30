Сеть всколыхнула новость об убийстве Парубия. Политика вспоминают и знаменитости, передает Show 24.

Святослав Вакарчук

Ужасное преступление – убит Андрей Парубий. Невозможно это осознать. Андрей был таким светлым и искренним. Верным своим принципам. Верным Украине. Как же трудно принять то, что его больше нет. Просто сердце разрывается,

– написал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Сергей Притула

Волонтер Сергей Притула выразил соболезнования семье Андрея Парубия.

Сегодня Украина потеряла одного из своих патриотов. Сегодня во Львове прозвучали выстрелы, которые имеют целью ввести нас в состояние оцепенения, а страну – в состояние хаоса. Сегодня произошло горькое напоминание, что тотальная война – это когда враг убивает не только на фронте, но и за тысячу километров от ЛБЗ (линия боевого соприкосновения – Show 24),

– подчеркнул он.

Наталка Карпа

Певица Наталка Карпа надеется, что убийцу бывшего председателя Верховной Рады найдут и накажут. Она также выразила соболезнования семье и близким политика.

Это не просто еще одно резонансное убийство во Львове. Это не просто убийство патриота, который имел твердую проукраинскую позицию. Это машина, которую продуманно, запрограммировано, запущено. Опять среди белого дня. Опять того, кто ни на йоту не сомневался, за что боремся,

– отметила Карпа.

Мария Бурмака

Как же так, Андриечко. Какая же Украина без тебя. Зачищают, чтобы и духа украинского не было. Нет слов и нет уже слез. Память будет жить о тебе,

– написала певица Мария Бурмака.

Елена Мандзюк

Это просто ужас! Опять на улицах Львова убит, застрелен человек! Убит Андрей Парубий. Россия работает в тылу Украины, убивая людей, политиков, общественных деятелей посреди белого дня! Кто следующий? Возможно, я? Это просто страх,

– написала блогер Елена Мандзюк

Александр "Терен" Будько

Очередное убийство. Посреди дня. Во Львове убит Андрей Парубий. Задайте вопрос защитникам "русского мира": убили ли кого-то за его защиту в Украине, в гражданских городах? Ответ очевиден. А убили ли кого-то в Украине за защиту украинского? Ответ очевиден,

– отметил ветеран Александр Будько.

