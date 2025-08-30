Мережу сколихнула новина про вбивство Парубія. Політика згадують і знаменитості, передає Show 24.

Святослав Вакарчук

Жахливий злочин – вбито Андрія Парубія. Неможливо це усвідомити. Андрій був таким світлим і щирим. Вірним своїм принципам. Вірним Україні. Як же важко прийняти те, що його більше немає. Просто серце крається,

– написав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук про Андрія Парубія / Скриншот з інстаграму музиканта

Сергій Притула

Волонтер Сергій Притула висловив співчуття родині Андрія Парубія.

Сьогодні Україна втратила одного зі своїх патріотів. Сьогодні у Львові пролунали постріли, які мають на меті ввести нас у стан заціпеніння, а країну – у стан хаосу. Сьогодні відбулося гірке нагадування, що тотальна війна – це коли ворог вбиває не тільки на фронті, але й за тисячу кілометрів від ЛБЗ (лінія бойового зіткнення – Show 24),

– наголосив він.

Сергій Притула про вбивство Андрія Парубія / Скриншот з фейсбуку волонтера

Наталка Карпа

Співачка Наталка Карпа сподівається, що вбивцю колишнього голови Верховної Ради знайдуть і покарають. Вона також висловила співчуття родині й близьким політика.

Це не просто ще одне резонансне вбивство у Львові. Це не просто вбивство патріота, який мав тверду проукраїнську позицію. Це машина, яку продумано, запрограмовано, запущено. Знову серед білого дня. Знову того, хто ні на йоту не сумнівався, за що боремося,

– зазначила Карпа.

Марія Бурмака

Як же так, Андрієчко. Яка ж Україна без тебе. Зачищають, аби й духу українського не було. Немає слів і немає вже сліз. Пам'ять житиме про тебе,

– написала співачка Марія Бурмака.

Олена Мандзюк

Це просто жах! Знову на вулицях Львова вбито, застрелено людину! Вбито Андрія Парубія. Росія працює в тилу України, вбиваючи людей, політиків, громадських діячів посеред білого дня! Хто наступний? Можливо, я? Це просто страх,

– написала блогерка Олена Мандзюк

Олена Мандзюк відреагувала на вбивство Андрія Парубія / Скриншот з Threads блогерки

Олександр "Терен" Будько

Чергове вбивство. Посеред дня. У Львові вбито Андрія Парубія. Поставте питання захисникам "русского міра": чи вбили когось за його захист в Україні, в цивільних містах? Відповідь очевидна. А чи вбили когось в Україні за захист українського? Відповідь очевидна,

– зауважив ветеран Олександр Будько.

Олександр Будько про вбивство Андрія Парубія / Скриншот з Threads ветерана

