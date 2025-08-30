Мережу сколихнула новина про вбивство Парубія. Політика згадують і знаменитості, передає Show 24.
Святослав Вакарчук
Жахливий злочин – вбито Андрія Парубія. Неможливо це усвідомити. Андрій був таким світлим і щирим. Вірним своїм принципам. Вірним Україні. Як же важко прийняти те, що його більше немає. Просто серце крається,
– написав лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук про Андрія Парубія / Скриншот з інстаграму музиканта
Сергій Притула
Волонтер Сергій Притула висловив співчуття родині Андрія Парубія.
Сьогодні Україна втратила одного зі своїх патріотів. Сьогодні у Львові пролунали постріли, які мають на меті ввести нас у стан заціпеніння, а країну – у стан хаосу. Сьогодні відбулося гірке нагадування, що тотальна війна – це коли ворог вбиває не тільки на фронті, але й за тисячу кілометрів від ЛБЗ (лінія бойового зіткнення – Show 24),
– наголосив він.
Сергій Притула про вбивство Андрія Парубія / Скриншот з фейсбуку волонтера
Наталка Карпа
Співачка Наталка Карпа сподівається, що вбивцю колишнього голови Верховної Ради знайдуть і покарають. Вона також висловила співчуття родині й близьким політика.
Це не просто ще одне резонансне вбивство у Львові. Це не просто вбивство патріота, який мав тверду проукраїнську позицію. Це машина, яку продумано, запрограмовано, запущено. Знову серед білого дня. Знову того, хто ні на йоту не сумнівався, за що боремося,
– зазначила Карпа.
Марія Бурмака
Як же так, Андрієчко. Яка ж Україна без тебе. Зачищають, аби й духу українського не було. Немає слів і немає вже сліз. Пам'ять житиме про тебе,
– написала співачка Марія Бурмака.
Олена Мандзюк
Це просто жах! Знову на вулицях Львова вбито, застрелено людину! Вбито Андрія Парубія. Росія працює в тилу України, вбиваючи людей, політиків, громадських діячів посеред білого дня! Хто наступний? Можливо, я? Це просто страх,
– написала блогерка Олена Мандзюк
Олена Мандзюк відреагувала на вбивство Андрія Парубія / Скриншот з Threads блогерки
Олександр "Терен" Будько
Чергове вбивство. Посеред дня. У Львові вбито Андрія Парубія. Поставте питання захисникам "русского міра": чи вбили когось за його захист в Україні, в цивільних містах? Відповідь очевидна. А чи вбили когось в Україні за захист українського? Відповідь очевидна,
– зауважив ветеран Олександр Будько.
Олександр Будько про вбивство Андрія Парубія / Скриншот з Threads ветерана
У Львові оголосили спецоперацію "Сирена"
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства Андрія Парубія. Нападник втік. У Львові ввели спецоперацію "Сирена".
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що спецоперація "Сирена" – це спеціальний план дій правоохоронних органів, що передбачає розшук і затримання озброєних злочинців, які становлять підвищену небезпеку. У місті розгорнули більше патрулів і блокпостів, можуть перевіряти авто і документи.