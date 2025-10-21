Радила "звалювати з країни": нардепка від "Слуги народу" Колісник склала мандат
- Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник від фракції "Слуга народу".
- Колісник була депутатом-"списочником", тому загальна кількість депутатів у парламенті не зміниться.
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції "Слуга народу" Анни Колісник.
Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Зміни до бюджету: Рада схвалила виділення понад 300 мільярдів гривень на оборону
Анна Колісник склала мандат
За відповідне рішення проголосували 262 народних депутати.
Анна Колісник написала заяву про складення депутатських повноважень ще 12 травня цього року.
На сайті парламенту зазначається, що вже 2 червня комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому.
Новину також прокоментував нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, Колісник була депутатом-"списочником", а не мажоритарником, тож загальна кількість людей у Верховній Раді та фракції "Слуга народу" не зміниться.
Має зайти хтось з наступних по виборчому списку,
– додав Железняк.
Цікаво! У 2021 році Колісник потрапила у скандал. Тоді під час листування депутатка написала, що "треба звалювати з цієї країни". Згодом Колісник стверджувала, що вона нібито мала на увазі відпочинок за кордоном.
Що відомо про народну депутатку?
У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозру Анні Колісник. Досудове розслідування встановило, що у декларації за 2020 рік нардепка не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 мільйона гривень. Також вона "забула" про автомобіль, яким користувалася.
Загальна вартість невідображеного майна, за оцінками детективів, перевищувала 4,4 мільйона гривень.
Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Колісник винною у пропуску судового засідання та наклав на неї штраф у розмірі 1342 гривні. Однак тоді депутатку звільнили від покарання через закінчення строків давності.