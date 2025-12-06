"Відверта фальсифікація": нардепка Скороход відреагувала на обшуки
- Народна депутатка Ганна Скороход заявила про фальсифікацію з боку правоохоронних органів після проведення обшуків у її справі про хабарництво.
- Скороход стверджує, що розслідування збіглося з її відрядженням у США й бачить у цьому політичний тиск.
Напередодні, 5 грудня, слідчі НАБУ провели обшуки у народної депутатки Анни Скороход, їй вручили підозру. Втім, депутатка вже встигла звинуватити слідчих у підробці інформації щодо неї.
Про таке Анна Скороход написала в соцмережах.
Як Скороход прокоментувала обшуки?
Народна депутатка Ганна Скороход, яку підозрюють у справі про хабарництво, заявила про нібито відверту фальсифікацію з боку правоохоронних органів та політичний тиск.
За її словами, опубліковані НАБУ фотографії з обшуку не відображають її квартиру: кухня, плитка та гроші, показані на знімках, їй не належать.
Щоб спростувати інформацію, Скороход навіть записала відео, де показала реальний стан свого помешкання і довела, що на фото зображена чужа квартира.
Цікаво! Учора вранці нардепка у своєму телеграм-каналі прямо підтвердила обшуки в її оселі. Тоді вона зазначила, що їй "нічого приховувати".
Втім, Анна Скороход згодом також наголосила, що опубліковані слідством відеозаписи є змонтованими та вирваними з контексту, а повна версія виглядає зовсім інакше.
У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки й гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті – не мої. Ні гроші, ні кімната,
– йдеться у її дописі.
Вона додала, що не заарештована, підозру їй вручили, але підтверджень її вини немає, і вона готова до повної співпраці зі слідством. Скороход також заявила, що вимагатиме повного розслідування провокації.
За її словами, обшуки та публікації, мовляв, "присвячені" до її відрядження у США.
Ця "спецоперація" дивним чином співпала з моїм відрядженням у Сполучені Штати Америки. Це виглядає не як слідчі дії, а як сфабрикований нашвидкуруч політичний тиск, мета якого - зірвати мою поїздку на міжнародні зустрічі,
– написала нардепка.
Що цьому передувало?
У п'ятницю, 5 грудня, НАБУ та САП спільно з СБУ викрили злочинне угруповання під керівництвом чинної народної депутатки України. Також з'явилася інформація, що її прізвище фігурувало на так званих "плівках Міндіча".
За даними слідства, вона очолювала злочинну групу, яка пропонувала представнику бізнесу за 250 тисяч доларів США сприяти запровадженню санкцій РНБО проти компанії-конкурента.
Більше того НАБУ оприлюднило відео, на якому, ймовірно, Скороход разом зі спільниками отримує велику суму грошей нібито за "організацію" санкцій.