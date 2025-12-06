"Відверта фальсифікація": нардепка Скороход відреагувала на обшуки

Напередодні, 5 грудня, слідчі НАБУ провели обшуки у народної депутатки Анни Скороход, їй вручили підозру. Втім, депутатка вже встигла звинуватити слідчих у підробці інформації щодо неї.

Про таке Анна Скороход написала в соцмережах, передає 24 Канал.

Як Скороход прокоментувала обшуки?

Народна депутатка Ганна Скороход, яку підозрюють у справі про хабарництво, заявила про нібито відверту фальсифікацію з боку правоохоронних органів та політичний тиск.

За її словами, опубліковані НАБУ фотографії з обшуку не відображають її квартиру: кухня, плитка та гроші, показані на знімках, їй не належать.

Щоб спростувати інформацію, Скороход навіть записала відео, де показала реальний стан свого помешкання і довела, що на фото зображена чужа квартира.

Цікаво! Учора вранці нардепка у своєму телеграм-каналі прямо підтвердила обшуки в її оселі. Тоді вона зазначила, що їй "нічого приховувати".

Втім, Анна Скороход згодом також наголосила, що опубліковані слідством відеозаписи є змонтованими та вирваними з контексту, а повна версія виглядає зовсім інакше.

У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки й гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті – не мої. Ні гроші, ні кімната,

– йдеться у її дописі.

Вона додала, що не заарештована, підозру їй вручили, але підтверджень її вини немає, і вона готова до повної співпраці зі слідством. Скороход також заявила, що вимагатиме повного розслідування провокації.

За її словами, обшуки та публікації, мовляв, "присвячені" до її відрядження у США.

Ця "спецоперація" дивним чином співпала з моїм відрядженням у Сполучені Штати Америки. Це виглядає не як слідчі дії, а як сфабрикований нашвидкуруч політичний тиск, мета якого - зірвати мою поїздку на міжнародні зустрічі,

– написала нардепка.

Що цьому передувало?