"Откровенная фальсификация": нардеп Скороход отреагировала на обыски
- Народный депутат Анна Скороход заявила о фальсификации со стороны правоохранительных органов после проведения обысков по ее делу о взяточничестве.
- Скороход утверждает, что расследование совпало с ее командировкой в США и видит в этом политическое давление.
Накануне, 5 декабря, следователи НАБУ провели обыски у народного депутата Анны Скороход, ей вручили подозрение. Впрочем, депутат уже успела обвинить следователей в подделке информации о ней.
Об этом Анна Скороход написала в соцсетях, передает 24 Канал.
Как Скороход прокомментировала обыски?
Народный депутат Анна Скороход, которую подозревают по делу о взяточничестве, заявила о якобы откровенной фальсификации со стороны правоохранительных органов и политическом давлении.
По ее словам, опубликованные НАБУ фотографии с обыска не отражают ее квартиру: кухня, плитка и деньги, показанные на снимках, ей не принадлежат.
Чтобы опровергнуть информацию, Скороход даже записала видео, где показала реальное состояние своего дома и доказала, что на фото изображена чужая квартира.
Интересно! Вчера утром нардеп в своем телеграмм-канале прямо подтвердила обыски в ее доме. Тогда она отметила, что ей "нечего скрывать".
Впрочем, Анна Скороход впоследствии также отметила, что опубликованные следствием видеозаписи являются смонтированными и вырванными из контекста, а полная версия выглядит совсем иначе.
У меня нет той кухни, нет той плитки и деньги, которые они показали на фото в какой-то комнате – не мои. Ни деньги, ни комната,
– говорится в ее заметке.
Она добавила, что не арестована, подозрение ей вручили, но подтверждений ее вины нет, и она готова к полному сотрудничеству со следствием. Скороход также заявила, что будет требовать полного расследования провокации.
По ее словам, обыски и публикации, мол, "приурочены" к ее командировке в США.
Эта "спецоперация" странным образом совпала с моей командировкой в Соединенные Штаты Америки. Это выглядит не как следственные действия, а как сфабрикованное на скорую руку политическое давление, цель которого - сорвать мою поездку на международные встречи,
– написала нардеп.
Что этому предшествовало?
В пятницу, 5 декабря, НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили преступную группировку под руководством действующего народного депутата Украины. Также появилась информация, что ее фамилия фигурировала на так называемых "пленках Миндича".
По данным следствия, она возглавляла преступную группу, которая предлагала представителю бизнеса за 250 тысяч долларов США способствовать введению санкций СНБО против компании-конкурента.
Более того НАБУ обнародовало видео, на котором, вероятно, Скороход вместе с сообщниками получает крупную сумму денег якобы за "организацию" санкций.