Це комплекс заходів, – Костенко пояснив, за яким принципом має працювати антидроновий купол

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував, що над Україною може з'явитися антидроновий купол. Це має посилити оборонні спроможності нашої держави й захистити українські міста від масованих атак.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко розповів 24 Каналу, що так званий купол – комплексна система, яку планують організувати. Адже Україна має багато засобів, які поки не працюють, як єдина система захисту українського неба.

Дивіться також Цифровий геній на чолі Міноборони: який план у Федорова на війну і що він зробив у Мінцифрі за 6 років

Як покращити захист українського неба?

Роман Костенко пояснив, що в українському війську є радіолокаційні засоби Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно‑штурмових військ, можливо, й спецслужб – але всі вони працюють у різних системах.

Таких радарів багато, і їх потрібно об’єднати в єдине радіолокаційне поле, щоб вони повністю передавали інформацію в спільні автоматизовані системи управління. Тоді ми зможемо в одному або одночасно з кількох місцях бачити, де саме летять "Шахеди", щоб під ці дані були одразу "підв'язані" засоби ураження,

– сказав він.

Мовиться про авіацію Повітряних сил, системи ППО та протиповітряної оборони Повітряних сил, армійську авіацію Сухопутних військ, яка на вертольотах збиває "Шахеди" та мобільні групи. Крім того, полковник СБУ підкреслив, що для спільної протидії ворожим цілям можна використовувати також радіоелектронну боротьбу та дрони‑перехоплювачі, які доволі ефективно працюють.

Так от, у нас часто кожен працює сам по собі. Саме тому ця координація й має з'явитися. Для цього, наскільки мені відомо, було призначено Павла Єлізарова з позивним "Лазар", заступником командувача Повітряних сил, який відповідатиме саме за цю координацію,

– підкреслив Костенко.

Тому, на його думку, навіть без збільшення сил і засобів, можна прибрати дублювання функцій, а десь, навпаки, оптимізувати ППО України. Це мало б збільшити відсоток знищених безпілотників.

Як Україна удосконалює власну протиповітряну оборону?