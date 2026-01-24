Это комплекс мероприятий, – Костенко объяснил, по какому принципу должен работать антидроновой купол

Министр обороны Михаил Федоров анонсировал, что над Украиной может появиться антидроновий купол. Это должно усилить оборонительные возможности нашего государства и защитить украинские города от массированных атак.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что так называемый купол – комплексная система, которую планируют организовать. Ведь Украина имеет много средств, которые пока не работают, как единая система защиты украинского неба.

Как улучшить защиту украинского неба?

Роман Костенко объяснил, что в украинской армии есть радиолокационные средства Воздушных сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, возможно, и спецслужб – но все они работают в разных системах.

Таких радаров много, и их нужно объединить в единое радиолокационное поле, чтобы они полностью передавали информацию в общие автоматизированные системы управления. Тогда мы сможем в одном или одновременно из нескольких мест видеть, где именно летят "Шахеды", чтобы под эти данные были сразу "подвязаны" средства поражения,

– сказал он.

Речь идет об авиации Воздушных сил, системы ПВО и противовоздушной обороны Воздушных сил, армейскую авиацию Сухопутных войск, которая на вертолетах сбивает "Шахеды" и мобильные группы. Кроме того, полковник СБУ подчеркнул, что для совместного противодействия вражеским целям можно использовать также радиоэлектронную борьбу и дроны-перехватчики, которые довольно эффективно работают.

Так вот, у нас часто каждый работает сам по себе. Именно поэтому эта координация и должна появиться. Для этого, насколько мне известно, был назначен Павел Елизаров с позывным "Лазарь", заместителем командующего Воздушных сил, который будет отвечать именно за эту координацию,

– подчеркнул Костенко.

Поэтому, по его мнению, даже без увеличения сил и средств, можно убрать дублирование функций, а где-то, наоборот, оптимизировать ПВО Украины. Это должно было бы увеличить процент уничтоженных беспилотников.

Как Украина совершенствует собственную противовоздушную оборону?