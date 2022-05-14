Антимонопольний комітет перевірить, чи дефіцит пального не є наслідком змови найбільших гравців

У Антимонопольному комітеті розповіли, що отримують суперечливі дані щодо ситуації на ринку пального. Мовиться про дані останніх двох тижнів.

Адже окремі оператори не продають пальне на автозаправках, тому на інших – великі черги. Саме тому комітет проведе перевірку.

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Антимонопольник комітет перевірить, чи дотримуються закону гравців на ринку пального

Антимонопольний комітет протягом двох тижнів моніторингу ситуації на ринку пального отримував дані і від споживачів, і від органів влади. Проте вони були суперечливими:

начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, проте окремі оператори не здійснюють продають його вроздріб на АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати "декількох кілометрів";

Відтак Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання суб’єктами господарювання на ринку роздрібної реалізації пального вимог законодавства про захист економічної конкуренції,

– мовиться у повідомленні.

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