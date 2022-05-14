Антимонопольный комитет проверит, не является ли дефицит горючего следствием сговора крупнейших игроков

В Антимонопольном комитете рассказали, что получают противоречивые данные относительно ситуации на рынке топлива. Речь идет о данных последних двух недель.

Ведь отдельные операторы не продают топливо на автозаправках, поэтому на других – большие очереди. Именно поэтому комитет проведет проверку.

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Антимонопольный комитет проверит, соблюдают ли закон игроки на рынке топлива

Антимонопольный комитет в течение двух недель мониторинга ситуации на рынке топлива получал данные и от потребителей, и от органов власти. Однако они были противоречивыми:

якобы топливо на рынке имеется в достаточных объемах;

однако отдельные операторы не осуществляют продают его в розницу на АЗС, а там, где продажи происходят – очереди могут достигать "нескольких километров";

Именно поэтому Антимонопольный комитет начал проверку того, соблюдают ли компании требования законодательства о защите экономической конкуренции.

Началом проверки стала встреча с представителями самых больших сетей автозаправочных станций в Украине. Заместитель главы АМКУ и госуполномоченная Анжелика Коноплянко рассказала, что ведомство хочет выяснить причины такой критической ситуации.

Наша цель – в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке топлива и дать обществу объективную, беспристрастную картину относительно этой ситуации,

– сообщила Коноплянко.

В то же время бизнес рассказал, что мешает решить проблему с топливом. В частности, пояснили, что невозможно быстро перестроить логистические цепочки за границей под нужды украинского рынка и государственного регулирования цен.

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