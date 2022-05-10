На заседании Кабинета Министров Украины 10 мая обсудили эту актуальную проблему. Премьер Денис Шмыгаль назвал причины и объяснил, что будут делать для ее решения, сообщает 24 канал.

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Все понимают, что есть конкретные предпосылки такой ситуации. Россия целенаправленно уничтожает запасы и перерабатывающие возможности в Украине. Поэтому команда Министерства экономики работает 24/7, чтобы преодолеть дефицит для всех потребителей,

– объяснил Шмыгаль.

По его словам, правительство максимально упрощает завоз топлива в Украину и расширяет географию получения такого топлива.

Речь идет о поставках из таких стран:

Персидского залива;

Азербайджана;

Ближнего Востока.

По словам Шмыгаля, правительство решило согласовать необходимые регламенты для поступления в Украину горючего. Премьер заверил, что они работают, чтобы дефицит исчез и горючее появилось в достаточном количестве на украинских заправках. К тому же Шмыгаль пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы цена на топливо оставалась адекватной нынешним реалиям.

Что известно о дефиците топлива в Украине

На проблему обратил внимание и президент Владимир Зеленский. Еще 7 мая он провел соответствующее совещание, чтобы решить этот вопрос. По его словам, очереди на украинских заправках нужно решить. Это должно быть в ближайшее время.

Первая вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам польско-украинского энергетического форума в Варшаве сообщала, что поставки топлива из Польши могут увеличить. Страна может обеспечить поступление более 200 тысяч тонн горючего каждый месяц в наше государство. А в апреле этот объем составил всего 60 тысяч тонн.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал, что не видит путей улучшения ситуации в ближайшее время. Ведь горючее до сих пор не ввозят в нужных количествах. Самая сложная ситуация с бензином. Чуть лучше с дизельным горючим.

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