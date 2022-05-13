Саме така проблема виникла в Полтаві. Голова міста Олександр Мамай підтвердив полтавцям, що комунальні автобуси дійсно не курсують через брак пального.

До теми Дефіцит пального: які обмеження ввели найбільші АЗС

Проблема не лише в Полтаві

Мамай наголосив, що зараз пального фактично немає у всій Україні, на заправках черги. Причина очевидна – ракетні удари росіян по бензинових заводах і сховищах. Але проблему держава вирішує і скоро пальне має з'явитися.

За словами міського голови Полтави, для потреб Збройних Сил України та територіальної оборони стратегічний запас є. Міський виконком вирішив купувати пальне за тими цінами, які є і які змінюються постійно.

Інший транспорт працює

Олександр Мамай розповів полтавцям про альтернативний транспорт. Адже 13 травня в місті курсувало за маршрутами 48 тролейбусів.

Приватний громадський транспорт також виходить на рейси, але не повністю. Заспокоїв мер полтавців і щодо збільшення ціни на проїзд.

Ми прочитали інформацію про вартість проїзду 25 гривень і повідомляємо, що такого не буде. За 50 гривень люди на роботу не їздитимуть. Хто буде власноруч підіймати ціну до такого рівня, ми будемо розбиратися з цими людьми, як з мародерами,

– сказав Мамай.

Він наголосив, що влада працює і робить все, щоб забезпечити стабільне функціонування міста.

В Україні дефіцит пального

Міністерка економіки Юлія Свириденко на засіданні уряду повідомляла, як держава вирішує проблему з пальним. За її словами, необхідні заходи вживають й до кінця місяця в Україну має надійти 350 – 360 тонн палива. Воно надійде новими шляхами і забезпечить потреби в майбутньому. Зараз запасів залишилось на кілька днів.

У Верховній Раді також обіцяли, що пальне буде. Однак ще є проблема в тому, за якими цінами українцям доведеться його купувати. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вже попередив, що вони зміняться.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що за попередніми оцінками, щоб ситуація повернулась до норми, потрібно приблизно місяць. Можливо, до кінця червня будуть покращення.

Що відбувається з бензином в Україні: дивіться відео