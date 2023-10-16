"Можу собі дозволити": Арахамія пояснив, чому Рада досі не заборонила УПЦ МП

У Верховній Раді досі не ухвалили закон про заборону Московського патріархату в Україні. У Раді заявляють, що наразі заборона УПЦ МП – не в пріоритеті.

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що спочатку Рада має розглянуті пріоритетні законопроєкти, а не заборону Української православної церкви Московського патріархату.

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Арахамія каже, що є важливіші законопроєкти, ніж заборона УПЦ МП

За словами Арахамії, мовиться про законопроєкти, які стосуються зовнішнього фінансування України, а також початку перемовин про вступ в ЄС.

У мене є чіткі завдання, від них залежить зовнішнє фінансування від донорів, початок перемовин щодо вступу в ЄС і бюджетний процес, який має чіткі часові межі. Поки це не буде проголосовано – все решта я вважаю політичними позиціями різних партій,

– сказав Арахамія.

Як сказав глава фракції "Слуга нарду", в парламенті є безліч резонансних рішень: від легалізації медичного канабісу до закону про зброю.

"Я знаходжусь над сутичкою. Я ні в ту, ні в іншу церкву не ходжу, тому можу дозволити собі розкіш спостерігати над змагальним процесом", – додав він.

Заборона УПЦ МП: контекст