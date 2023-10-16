"Могу себе позволить": Арахамия объяснил, почему Рада до сих пор не запретила УПЦ МП
Источник:LIGA.net
В Верховной Раде до сих пор не был принят закон о запрете Московского патриархата в Украине. В Раде заявляют, что запрет УПЦ МП – не в приоритете.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что сначала Рада должна рассмотреть приоритетные законопроекты, а не запрет Украинской православной церкви Московского патриархата.
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Арахамия говорит, что есть более важные законопроекты, чем запрет УПЦ МП
По словам Арахамии, говорится о законопроектах, касающихся внешнего финансирования Украины, а также начале переговоров о вступлении в ЕС.
У меня есть четкие задачи, от них зависит внешнее финансирование от доноров, начало переговоров по вступлению в ЕС и бюджетный процесс, имеющий четкие временные рамки. Пока это не будет проголосовано – все остальное я считаю политическими позициями разных партий,
– сказал Арахамия.
Как сказал глава фракции "Слуга нарда", в парламенте есть множество резонансных решений: от легализации медицинского каннабиса до закона об оружии.
"Я нахожусь над схваткой. Я ни в ту, ни в другую церковь не хожу, поэтому могу позволить себе роскошь наблюдать за соревновательным процессом", – добавил он.
Запрет УПЦ МП: контекст
- Недавно LIGA.net сообщила, что СБУ предложила Раде расширить основания для запрета Московского патриархата. СБУ направила письмо в комитет Рады по гуманитарной и информационной политике.
- В документе говорится, что УПЦ МП согласно заключению экспертизы является "структурным подразделением РПЦ. Впоследствии в Раде появился законопроект №10126, название которого совпадает с упомянутым в письме главы СБУ.
- 5 октября в Раде собрали 226 подписей нардепов за обращение к главе парламента Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета УПЦ МП.
- Как сообщает LIGA.net, на этой неделе в повестке дня парламента стоит правительственный законопроект №8371, дающий основания для запрета УПЦ МП в судебном порядке. Однако шансы, что документ будет рассмотрен – мизерны.
- Добавим, что некоторые области Украины самостоятельно приняли решение о запрет функционирования Московского патриархата на их территории.