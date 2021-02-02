Любить Росію та підтримує Китай: чого чекати від нового лідера ХДС Німеччини

Лідером партії ХДС після Ангели Меркель обрали не того, кого вважали фаворитом. Армін Лашет – голова уряду регіону Західний Рейн. Чи стане він канцлером, покаже час.

Джерело: 24 канал

Армін Лашет спочатку не був фаворитом внутрішньопартійних праймеріз у партії Християнсько-демократичний союз. Більше шансів виграти було у юриста-мільйонера Фрідріха Мерца та колишнього міністра Норберта Реттгена. Але партійці вирішили не влаштовувати революції та обрати лояльну до канцлерки людину.

Подробиці Лашет висловив власну позицію щодо затримання Навального

Армін Лашет: коротка біографія

Народився у католицькій родині середнього достатку, де було ще троє синів. Це сталося 18 лютого 1961 року біля міста Ахен – давньої столиці королівства Карла Великого. Біографи виводять коріння родини від легендарного імператора Заходу, стверджують німецькі ЗМІ.

Читайте також Перший після Меркель: хто поведе партію рятівниці ЄС на вибори у Німеччині

Батько спочатку працював у шахті, потім – директором початкової школи. Армін дуже рано зацікавився політикою, вступивши у ХДС 18-річним. Вивчав право у Мюнхені та Бонні. З 1986 року також працював журналістом на телебаченні: кореспондентом у Бонні для баварського каналу Bayerishes Fernsehen.

На початку 90-х років Лашет отримує перший керівний пост – головним редактором у виданні KirchenZeitung Aachen, у 1995-1999 роках керував видавництвом. Паралельно розвивалась і його політична кар'єра: спочатку радником президентки Бундестагу Ріти Зюссмут, з 1994 – як депутата. Також він до 2004 входив у місцеву раду Ахену, до 2005 – у Європарламент.

Вперше міністром на регіональному рівні (у землі Західний Рейн-Вестфалія) Лашет став у 2005 році та пробув на посаді 5 років. Відповідав за питання поколінь, жінок, родин та інтеграції. Далі Лашет поступово дійшов до крісла голови місцевого ХДС. З 2012 був заступником очільника всієї партії.

Через 5 років, у травні 2017, ХДС виграв історичні для себе вибори у землі Західний Рейн, обійшовши традиційно панівних на Заході соціал-демократів (СДП) на 4,5%. Лашета призначили прем'єр-міністром регіону. Тепер доведеться суміщати дві роботи, бо 16 січня 2021 (теж не дуже очікувано) він обійшов інших кандидатів та став новим лідером Християнсько-демократичного союзу.

Єнс Шпан та Армін Лашет: союзники чи конкуренти? / Фото BR

Але це не означає, що Лашет автоматично стане канцлером Німеччини: хто поведе партію на федеральні вибори стане зрозуміло навесні. За найвищу посаду доведеться боротися з міністром охорони здоров'я Єнсом Шпаном та головою сестринської партії ХСС Маркусом Седером з Баварії. Сам Лашет вважається скоріше неконфліктною та "компромісною" людиною, ніж реально серйозним лідером у складні часи.

Цікаво, що він уклав союз зі Шпаном, вони разом презентували програму #impulse2021. У ній були чітко визначені кордони "справа", але "зліва" партія залишалась відкритою. "Ліве" крило тяжіло до традиційного захисту робочого класу. Економічний блок був консервативним, як і належить. Окремо зазначена небезпека політичної поляризації.

Новий старий лідер: альтер его Меркель та друг Росії

На відміну від Мерца та Реттгена, Лашет знаходиться всередині партії з 18 років, тобто знає її давно та повністю. Плюс – має чималий керівний досвід, хай і лише на регіональному рівні. Його – може й заслужено – критикували за небажання домовлятись з іншими регіонами під час пандемії COVID-19/ Мовляв, якщо він не може донести свою думку до інших земель, як він планує об'єднати всі країни ЄС?

Лашету 59 років, це на 7 більше ніж ХДС власне керує Німеччиною (52 роки з 72 років). Корпоративний підхід Мерца та міжнародна повістка Реттгена не були достатніми аргументами на їхню користь. Лашет же багатьом нагадує саму Ангелу Меркель перед першим канцлерським терміном.

Меркель вітає Лашета з перемогою всередині партії / Фото NW.de

Але боротьба була дуже впертою, дійшло до другого туру, де Мерц програв лише 55 голосів однопартійців! Тепер він просить портфель міністра економіки у майбутньому уряді, пише The Guardian. І хоча наразі "перестановки не на часі", банкіра так чи інакше доведеться ввести в уряд, щоб заспокоїти чисельну фракцію його прихильників.

Втім, відносини Лашета та Меркель останнім часом погіршились: старий союзник виступав за послаблення під час пандемії коронавірусу. Як відомо, вони лише посилювались. Права партія "Альтернатива для Німеччини" очікувано засудила обрання Лашету, бо "він продовжить центристську політику Меркель".

Важливо Президент-перевертень: доля Макрона у 2021 році та загравання з правими Франції

А ось представниця лівої Die Linke передрекла, що нового лідера ХДС не оберуть канцлером Німеччини. На євроарені, його погляди теж розходились з Меркель – Лашет закликав до швидкого та глибокого політичного союзу (тобто, стояв на ідеях Макрона). Що стосується Росії, то тут є тривожні для України дзвіночки.

Риторику проти Путіна цей політик називав "антипутінським популізмом", пізніше казав "не демонізувати Росію", бо вона "навіть за чинного авторитарного режиму", потрібна для розв'язання багатьох проблем.

Після отруєння Навального виступив проти однобічного виходу Німеччини з проєкту "Північний Потік-2" без згоди інших країн ЄС. Дехто прираховує його до не дуже приємної когорти "що розуміє Росію" (так називають політиків, які виявляють симпатію чи м'якість до режиму Путіна – 24).

Також Лашет – за розширення німецьких економічних зв'язків з Китаєм. Він, наприклад, критикував Велику Британію та Лондон за відсторонення компанії Huawei від участі у проєкті поширення зв'язку 5G по всій Європі. У якості аргументів наводив фразу: "Німецький бізнес живе від експорту, у тому числі в Китай".

Тобто явно це набагато менш конфронтаційний підхід до Москви та Пекіну ніж в Ангели Меркель. У США ж нагадали, що політик виступає за посилення трансатлантичних зв'язків – одного з пріоритетів Джо Байдена.

Обрання канцлером

Наразі, аналітики невпевнені, чи досить перемоги на з'їзді, щоб посісти крісло Меркель. Опитування показують, що шанс на це – дійсно низький (12% проти 43% у Седера), бо Лашет не найбільш популярний політик у Німеччині.

Ангела Меркель у поїздці з Маркусом Седером / Фото The Morung Express

Меркель сфотографували під час поїздки на човні з очільником південної землі Баварія. Це було розцінено як приватна розмова з потенційною заміною, хоч сама канцлерка це і спростувала

І хоча Лашет очолив партію, з нею ще потрібно виграти вибори та сформувати уряд. Поки що союз ХДС/ХСС працює добре, але у нинішні коронавірусні часи змінитися може все.

Невеселі перспективи Невдалий порятунок від COVID-19: чому Німеччина залишиться без Різдва

Втім, висування політиків від ХСС самостійно двічі закінчувалось поразками. У 1980 році така ситуація призвела до підвищення з рядів ХДС фігури Гельмута Коля. Вже у XXI столітті, Едмунд Штойбер, теж колишній прем'єр-міністр Баварії програв вибори Герхарду Шредеру зі Соціалістичної партії. Меркель замінила його у 2005 році й утримувала владу 16 років поспіль.

Їй залишається "правити" ще 8 місяців, але рейтинг, попри пандемію, все ще найвищий ніж у всіх інших політиків країни. У той час як Лашет потрапляв у кілька незручних ситуацій. Найгучніші: контракт з фірмою свого сина на виробництво масок та звинувачення румунських та болгарських працівників у поширенні COVID-19.

Новин з цього фронту навряд чи варто чекати до Великодня (4 квітня 2021). Попереду – регіональні вибори у двох землях: Рейнланд-Пфальц та Баден-Вюртемберг. Якщо результати будуть нижчими за очікувані (а ці частини ФРН в принципі схиляються до християнських демократів), це може вплинути на шанси Лашета стати канцлером. Тут доведеться налагоджувати зв'язки з консервативним крилом партії. та утримати вірних виборців без фронтвумен.

Багато хто голосував за ХДС/ХСС лише через підтримку фігури та політики Ангели Меркель. Але у тих, хто змагається за її посаду, поки немає чіткої програми на майбутнє і це може стати реальною проблемою.