8 серпня, 13:54
Вийшов із дому на дитячий майданчик і зник: на Одещині виявили мертвим 9-річного хлопчика

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Одещині виявили мертвим 9-річного хлопчика.
  • Хлопчика знайшли без ознак життя у місцевій водоймі.

В Одеській області 8 серпня виявили мертвим 9-річного хлопчика Артема Багачука. Дитина вийшла з дому та не повернулася.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області, пише 24 Канал.

Що відомо про загибель хлопчика на Одещині?

В поліції розповіли, що дитина вийшла з дому 7 серпня. Хлопчик вирушив на дитячий майданчик, але більше не повернувся.

Поліцейські почали розшукувати дитину. У прикметах зазначалося, що хлопчик зростом 150 сантиметрів, має світле волосся та карі очі. На дитмайданчик він пішов у чорній футболці, шортах і сірих шльопанцях. 

Однак невдовзі в поліції повідомили, що дитину знайшли мертвою. Хлопчика було виявлено без ознак життя у місцевій водоймі. Наразі правоохоронці встановлюють, за яких обставин хлопчик загинув.

