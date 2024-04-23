Це створило б проблеми Кремлю: чи можуть США дозволити бити ATACMS по Росії

США та Європа приймають нові пакети допомоги для України. Зокрема, Штати можуть передати нашій державі далекобійні ракети ATACMS. Союзники готові все більше надавати Україні далекобійну зброю.

Захід буде йти на наступні кроки, щоб надавати Україні далекобійну зброю. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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"Я думаю, що "відкату" назад не буде. Тому вони вимушені йти на наступні кроки, щоб надати Україні далекобійну зброю. Думаю, що комбінація Storm Shadow, ATACMS, SCALP, "Нептун" – це дуже хороша комбінація для ударів по військових об'єктах в Криму", – сказав військовий експерт.

Удари по території Росії

Олександр Мусієнко припустив, що щодо далекобійної зброї, зокрема, ракет ATACMS, від Заходу будуть ті ж самі застереження, що не можна застосовувати цю зброю по території Росії. Можна лише по тимчасово окупованих територіях. Це дещо звужує можливості Сил оборони.

Наприклад, якщо ми говоримо про знищення ворожої логістики, то важить не тільки удар по тому ж Кримському мосту. Є міст у Таганрозі, але це вже територія Росії. Туди б теж дотягнутися, це створювало б проблеми. Також по інших об'єктах. Але, очевидно, треба, принаймні наразі, змиритися з тим, що бити по об'єктах на території Росії – це завдання українських Сил оборони,

– пояснив він.

Українські дрони показують дуже хорошу ефективність. Зокрема, після українських атак показники нафтоперероблення у Росії впали. Тому тут нашим спецслужбам вдалося досягнути чудових результатів без західної зброї.

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