ATACMS буде переломною у війні: Черник чітко пояснив, як працює потужна зброя

Американські балістичні ракети ATACMS можуть стати тією зброєю, яка справді докорінно змінить ситуацію на полі бою. Значною перевагою, зокрема, є те, що це ракети класу "земля-земля".

Це значно зменшить час на запуск ракет, на відміну від тих, які вже є в Україні. Крім того, завдяки значній швидкості ATACMS набагато важче збити. Доленосне значення американських ракет 24 Каналу пояснив військовий експерт Петро Черник.

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У чому особливість ATACMS

У поєднанні з авіацією ракети ATACMS можуть справді стати "геймченджером" у війні. Легко це пояснити на прикладі порівняння з ракетами класу "повітря-земля".

Британські ракети Storm Shadow (як і їхній французький аналог SCALP) запускають з літаків. Очевидно, літак має піднятися у повітря, вихід на ракетні пуски й самі пуски відповідно займають час. В той час, що літак перебуває у повітрі, ціль може модифікуватись. Крім того, мовиться лише про дві ракети.

До винищувачів F-16 також йдуть потужні ракети AGM-158, з дальністю завдання ударів 980 кілометрів. Вироблено їх багато. Але це, знову таки, все впирається в час. Потрібно, щоб літак сів назад, його необхідно обслужити, дати відпочити пілотові.

От ATACMS – це тубус. Він буквально за 10 хвилин перезаряджається. У HIMARS є така дужка – це кран. Він підіймає (ракету – 24 Канал), зарядився, вистрілив. За умовну одиницю часу, оці швидкі масові залпи – якраз те, що не встигає дати їм відновитися,

– зауважив Петро Черник.

Тут варто додати, що Україна – друга країна у світі як оператор РСЗВ М-142 і М-270. Їх в Україні є багато. З М-142 HIMARS випускається одна ракета, з М-270 MLRS – дві.

Петро Черник про характеристики ракет ATACMS: дивіться відео

Крім того, швидкість ракет має значення. Крилаті ракети летять у межах тисячі кілометрів на годину. Їх відповідно легше збити. А ось ракети MGM-140 ATACMS летять 5400 кілометрів на годину. Це балістичні ракети, які набагато важче збити.

"От у поєднанні авіації з бомбовим навантаженням і ATACMS буквально за кілька тижнів можна все змінити", – підсумував військовий експерт.

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