ATACMS будет переломным в войне: Черник четко объяснил, как работает мощное оружие
Американские баллистические ракеты ATACMS могут стать тем оружием, которое действительно коренным образом изменит ситуацию на поле боя. Значительным преимуществом является то, что это ракеты класса "земля-земля".
Это значительно уменьшит время на запуск ракет, в отличие от уже имеющихся в Украине. Кроме того, благодаря значительной скорости ATACMS гораздо труднее сбить. Судьбоносное значение американских ракет 24 Каналу объяснил военный эксперт Петр Черник.
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В чем особенность ATACMS
В сочетании с авиацией ракеты ATACMS действительно могут стать "геймченджером" в войне. Легко это объяснить на примере сравнения с ракетами класса "воздух-земля".
Британские ракеты Storm Shadow (как и их французский аналог SCALP) запускают с самолетов. Очевидно, самолет должен подняться в атмосферу, выход на ракетные пуски и сами пуски соответственно занимают время. В то время как самолет находится в воздухе, цель может модифицироваться. Кроме того, речь идет только о двух ракетах.
К истребителям F-16 также идут мощные ракеты AGM-158 с дальностью нанесения ударов 980 километров. Произведено их много. Но это, опять же, все упирается во время. Нужно, чтобы самолет сел назад, его необходимо обслужить, дать отдохнуть пилоту.
Вот ATACMS – это тубус. Он буквально через 10 минут перезаряжается. У HIMARS есть такая дуга – это кран. Он поднимает (ракету – 24 Канал), зарядился, выстрелил. За условную единицу времени эти быстрые массовые залпы – как раз то, что не даст успеть им восстанавливаться,
– заметил Петр Черник.
Здесь следует добавить, что Украина – вторая страна в мире как оператор РСЗО М-142 и М-270. Их в Украине много. Из М-142 HIMARS выпускается одна ракета, из М-270 MLRS – две.
Петр Черник о характеристиках ракет ATACMS: смотрите видео
Кроме того, скорость ракет имеет значение. Крылатые ракеты летят в пределах тысячи километров в час. Их соответственно легче сбить. А вот ракеты MGM-140 ATACMS летят 5400 км в час. Это баллистические ракеты, которые гораздо труднее сбить.
"Вот в сочетании авиации с бомбовой нагрузкой и ATACMS буквально через несколько недель можно все изменить", – подытожил военный эксперт.
Ракеты ATACMS для Украины: что известно
- В CNN сообщили, что администрация Байдена гораздо ближе к передаче Украине ракет ATACMS чем раньше. Окончательное решение еще не было принято и когда именно это произойдет еще неизвестно.
- Отметим, что на днях Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сможет использовать дальнобойные ракеты ATACMS по собственному усмотрению. Он добавил, что США не поощряет Киев к использованию ракет за пределами Украины, но все же украинское командование принимает окончательное решение по применению полученного оружия.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина надеется получить американские ракеты уже этой осенью. По его словам, это очень поможет ВСУ во время контрнаступления.