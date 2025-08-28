Через масований ракетно-дроновий удар по Україні 28 серпня пошкоджень зазнала й залізнична інфраструктура, зокрема приміський вузол у Козятині. Укрзалізниця повідомляє про затримку та скасування приміських рейсів.

Унаслідок масованого обстрілу та знеструмлення об'єктів залізничної інфраструктури на Вінниччині частина поїздів курсуватиме із затримками. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про ураження залізничного сполучення в Козятині?

За даними Укрзалізниці, попри серйозні пошкодження, завдані ворожим ударом по вузловій станції у Козятині, залізничники оперативно виконали необхідні роботи та відновили рух.

Завдяки цьому всі поїзди, що прямують у напрямку Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Одеси, вже курсують через Козятин без використання об'їзних маршрутів, які довелося застосовувати раніше.

Водночас на одній з ділянок регіону рух поїздів тимчасово здійснюється під резервними тепловозами, адже повне відновлення пошкодженої інфраструктури ще триває. Це може призвести до збереження затримок окремих рейсів.

Які потяги курсуватимуть із затримками?

В Укрзалізниці заявили, що через підвищену небезпеку низка поїздів будуть затримані на відправлення з початкових станцій. Станом на ранок відомо про такі зміни графіку:

Поїзд №6250 Шепетівка – Козятин-1 зупинився по станції Чуднів-Волинський. Відправився із затримкою 1 година 8 хвилин;

Поїзд №6171 Берестин – Дніпро зупинився по станції Самар-Дніпровський, затримка 35 хвилин;

Поїзд №6606 Тетерів – Борщагівка курсує зі станції Немішаєве із затримкою 1 година 24 хвилини;

Поїзд №6306 Жмеринка – Козятин-1 відправився з початкової із затримкою 1 година 8 хвилин;

Поїзд №6608 Коростень – Борщагівка курсує від станції Немішаєве із затримкою 1 година 44 хвилини;

Поїзд №6605 Борщагівка – Немішаєве – Тетерів курсує зі станції Святошин із затримкою 55 хвилин.

Також є інформація про тимчасове скасування рейсів:

Поїзд №6206 Козятин-1 – Фастів-1;

№6671 та №6676 Святошин – Немішаєве – Святошин;

Приміський поїзд №6302 Жмеринка – Козятин-1.

Зверніть увагу! Залізничники підкреслюють, що докладають усіх зусиль, аби мінімізувати наслідки російських ударів, забезпечити безпеку пасажирів та стабільність руху.

Що відомо про наслідки ворожої атаки?