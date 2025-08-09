Російські загарбники в ніч на 9 серпня атакували ударними дронами Балаклію Харківської області. Під прицілом агресора вкотре житлові будинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

Дивіться також Росія атакувала Україну безпілотниками: для яких областей була загроза

Які наслідки атака на Балаклію 9 серпня?

Посадовець констатував, що це була чергова важка ніч для Балаклії. Громада вкотре зазнала атаки російськими ударними дронами. Терористи підло спрямували безпілотники по центральній частині міста.

Зафіксовано влучання у приватне домоволодіння та нежитлову будівлю. У результаті чого на місці виникла пожежа,

– зазначив начальник МВА.

Додав, що також є пошкодження у прилеглих багатоквартирних будинках. На місці обстрілу одразу почали працювати всі необхідні екстрені служби. Обстежили територію й ліквідували пожежу.

Пошкоджено майно, зруйновані будівлі, люди зазнали серйозного стресу,

– наголосив Карабанов.

Зазначив, що влада робить усе, аби надати допомогу постраждалим і якнайшвидше ліквідувати наслідки цього воєнного злочину Росії.

Наслідки атаки Росії на Балаклію / Фото з телеграму Карабанова

Також посадовець повідомив, що біля будинку на вулиці Соборній, 54, з 08:00 буде працюватиме мобільний ЦНАП для прийому заяв на компенсацію за пошкоджене майно по програмі єВідновлення. Для звернення треба мати при собі всі необхідні документи.

Наслідки ворожої атаки / Фото з телеграму Кабаранова

Голова МВА подякував рятувальникам, комунальникам, медикам і всім, хто цієї ночі був на місці й допомагав людям і місту. Також закликав не ігнорувати повітряну тривогу, берегти себе та своїх близьких.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.