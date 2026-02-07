Залучили увесь спектр ракет: чому Росія обрала Бурштин ціллю нічної атаки

Сьогодні, 7 лютого, Росія здійснила наймасштабнішу комбіновану атаку на Україну в цьому році. Для цього ворог використав десятки дронів та велику кількість різних ракет.

Серед основних цілей – енергетичні об'єкти, зокрема Бурштинська ТЕС на Франківщині. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що такий об'єкт росіяни вибрали не просто так – він важливий не лише для України.

Чому Росія обрала Бурштин ціллю нічної атаки?

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що Бурштин – це фактично енергетичний острів. Його лінії передачі з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Для росіян важливо знищити цей міст, який дає нам можливість перерозподіляти та купувати європейську енергетику. Водночас електроенергію подають в обидві сторони. Тому для нас цей напрямок важливий,

– наголосив він.

Зауважте! Через серйозні ушкодження внаслідок російської атаки Бурштинська ТЕС зупинила свою роботу. У місті зникло теплопостачання, немає води. Ці послуги відновляться орієнтовно до ранку 8 лютого.

Також варто звернути увагу на підготовку ворога до цієї атаки – окупанти, за словами Світана, мають можливість обстрілювати українську енергетику двічі на тиждень, маючи достатню кількість безпілотників та ракет.

Останнім часом бачимо, що росіяни використовують весь спектр ракет – підіймають бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, щоб запускати ракети Х-101, Ту-22 – щоб запускати Х-22 і Х-32.

Крім того, ворог використовує Міг-31К для запусків ракет "Кинджали". Щодо тактичної авіації – з неї ворог випускає ракети Х-59 і Х-69. Також ворог виводить в акваторію Чорного моря підводні човни, щоб застосувати "Калібри". Ба більше, зараз ворог почав використовувати "Циркони" та "Онікси" – важкі гіперзвукові ракети.

Куди ще бив ворог сьогодні?