Бєлгород не спить: після масованої атаки там немає світла, пошкоджено будинки

Бєлгород увечері 24 січня пережив масовану атаку, після якої почалися проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали стверджували, що нібито летіло щонайменше 40 ракет із так званого "HIMARS нового покоління".

А декому привиділася навіть РСЗВ "Град". 24 Канал зібрав дані про наслідки атаки на Бєлгород.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Місцеві пабліки припускали, що під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ. Кажуть, що більшість ракет "збили".

Згодом губернатор області Гладков навіть підтвердив пошкодження енергетичних об'єктів.

Він також заявив, що це був наймасованіший обстріл міста. Стверджував, що минулося без постраждалих.

Місцеві скаржилися, що біля одного із житлових будинків міста горять уламки збитих ракет.

Також унаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда.

А у Бєлгородському окрузі у селі Таврове внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено покрівлі.

