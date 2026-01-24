Укр Рус
24 січня, 22:58
Бєлгород не спить: після масованої атаки там немає світла, пошкоджено будинки

Софія Рожик
Основні тези
  • Увечері 24 січня в Бєлгороді відбулася масована атака, що призвела до пошкодження енергетичних об'єктів і проблем зі світлом.
  • Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки.

Бєлгород увечері 24 січня пережив масовану атаку, після якої почалися проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали стверджували, що нібито летіло щонайменше 40 ракет із так званого "HIMARS нового покоління".

А декому привиділася навіть РСЗВ "Град". 24 Канал зібрав дані про наслідки атаки на Бєлгород.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

Місцеві пабліки припускали, що під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ. Кажуть, що більшість ракет "збили".

Ситуація у Бєлгороді: дивіться відео

 

 

Згодом губернатор області Гладков навіть підтвердив пошкодження енергетичних об'єктів.

Він також заявив, що це був наймасованіший обстріл міста. Стверджував, що минулося без постраждалих. 

Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео

 

 

Місцеві скаржилися, що біля одного із житлових будинків міста горять уламки збитих ракет. 

Також унаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда. 

А у Бєлгородському окрузі у селі Таврове внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено покрівлі. 

Атака на Бєлгород: дивіться відео

 

