Бєлгород не спить: після масованої атаки там немає світла, пошкоджено будинки
- Увечері 24 січня в Бєлгороді відбулася масована атака, що призвела до пошкодження енергетичних об'єктів і проблем зі світлом.
- Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки.
Бєлгород увечері 24 січня пережив масовану атаку, після якої почалися проблеми зі світлом. Місцеві телеграм-канали стверджували, що нібито летіло щонайменше 40 ракет із так званого "HIMARS нового покоління".
А декому привиділася навіть РСЗВ "Град". 24 Канал зібрав дані про наслідки атаки на Бєлгород.
Дивіться також Стало дуже багато ударів, – військовий експерт розібрав останні атаки по Росії
Що відомо про атаку на Бєлгород?
Місцеві пабліки припускали, що під удар могла потрапити Бєлгородська ТЕЦ. Кажуть, що більшість ракет "збили".
Ситуація у Бєлгороді: дивіться відео
Згодом губернатор області Гладков навіть підтвердив пошкодження енергетичних об'єктів.
Він також заявив, що це був наймасованіший обстріл міста. Стверджував, що минулося без постраждалих.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Місцеві скаржилися, що біля одного із житлових будинків міста горять уламки збитих ракет.
Також унаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда.
А у Бєлгородському окрузі у селі Таврове внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено покрівлі.
Атака на Бєлгород: дивіться відео
Вибухи у Росії: останні новини
У ніч на 24 січня десятки безпілотників атакували Росію, особливо перепало Ростовщині та ще кільком областям. Міноборони Росії запевняє, що було збито 75 БпЛА.
23 січня Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтобазу "Пензанефтепродукт" та радіолокаційну станцію "Подльот" у Криму. Також було завдано втрат особовому складу на ТОТ.
А 22 січня Україна вгатила по дороговартісних об'єктах ППО росіян і нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз".