Україну атакують російські дрони: де зараз існує небезпека

Ворог не зупиняє свою агресію та атакує цивільні українські міста. 11 січня ворог запустив кілька груп дронів-камікадзе.

Про те, де рухається вороже озброєння та де існує небезпека, інформує 24 Канал. У випадку руху дронів до вашого населеного пункту радимо подбати про безпеку.

Дивіться також Росія вперше вдарила по Україні БпЛА "Герань-5"

Де летять російські дрони?

Повітряна тривога в Україні: інтерактивна карта