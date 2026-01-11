Украину атакуют российские дроны: где сейчас существует опасность
Враг не останавливает свою агрессию и атакует гражданские украинские города. 11 января враг запустил несколько групп дронов-камикадзе.
О том, где движется вражеское вооружение и где существует опасность, информирует 24 Канал. В случае движения дронов к вашему населенному пункту советуем позаботиться о безопасности.
Где летят российские дроны?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
Активность вражеских разведывательных БпЛА в центре Херсонщины.
Черниговщина: БпЛА в направлении Нежина.
Черниговская область: БпЛА в направлении Холмов, Батурина и Любеча.
Сумщина: группа БпЛА к северу от Шостки.
- Киевская область: БпЛА в направлении Броваров/Киев.
- Житомирская область: БпЛА мимо Коростеня.
Житомирщина: БпЛА в направлении Народичей, курс западный.
Пуски КАБ на Сумщину и Донецкую область.
Новые группы БпЛА на севере Черниговской области, курсом на запад.