Украину атакуют российские дроны: где сейчас существует опасность

Враг не останавливает свою агрессию и атакует гражданские украинские города. 11 января враг запустил несколько групп дронов-камикадзе.

О том, где движется вражеское вооружение и где существует опасность, информирует 24 Канал. В случае движения дронов к вашему населенному пункту советуем позаботиться о безопасности. Смотрите также Россия впервые ударила по Украине БпЛА "Герань-5" Где летят российские дроны? Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта 18:34, 11 января Активность вражеских разведывательных БпЛА в центре Херсонщины. 18:18, 11 января Черниговщина: БпЛА в направлении Нежина. 18:00, 11 января Черниговская область: БпЛА в направлении Холмов, Батурина и Любеча. 17:40, 11 января Сумщина: группа БпЛА к северу от Шостки. 17:09, 11 января Киевская область: БпЛА в направлении Броваров/Киев.

Житомирская область: БпЛА мимо Коростеня. 16:36, 11 января Житомирщина: БпЛА в направлении Народичей, курс западный. 16:20, 11 января Пуски КАБ на Сумщину и Донецкую область. 15:56, 11 января Новые группы БпЛА на севере Черниговской области, курсом на запад.