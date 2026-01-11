Укр Рус
11 января, 17:40
Украину атакуют российские дроны: где сейчас существует опасность

Дарья Смородская

Враг не останавливает свою агрессию и атакует гражданские украинские города. 11 января враг запустил несколько групп дронов-камикадзе.

О том, где движется вражеское вооружение и где существует опасность, информирует 24 Канал. В случае движения дронов к вашему населенному пункту советуем позаботиться о безопасности.

Где летят российские дроны?

18:34, 11 января

Активность вражеских разведывательных БпЛА в центре Херсонщины.

18:18, 11 января

Черниговщина: БпЛА в направлении Нежина.

18:00, 11 января

Черниговская область: БпЛА в направлении Холмов, Батурина и Любеча.

17:40, 11 января

Сумщина: группа БпЛА к северу от Шостки.

17:09, 11 января

  • Киевская область: БпЛА в направлении Броваров/Киев.
  • Житомирская область: БпЛА мимо Коростеня.
16:36, 11 января

Житомирщина: БпЛА в направлении Народичей, курс западный.

16:20, 11 января

Пуски КАБ на Сумщину и Донецкую область.

15:56, 11 января

Новые группы БпЛА на севере Черниговской области, курсом на запад.