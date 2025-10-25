Росіяни атакують Україну "Шахедами": куди летять дрони

Окупанти тероризують Україну ударними дронами. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Повітряна небезпека для України побільшала. Ворог вдосконалив керовані авіабомби. Тепер вони здатні діставати до більшої кількості регіонів, ніж раніше, передає 24 Канал.

Де є загроза безпілотників: дивіться на карті