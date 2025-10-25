Укр Рус
25 октября, 21:53
4

Россияне атакуют Украину "Шахедами": куда летят дроны

Анастасия Колесникова

Оккупанты терроризируют Украину ударными дронами. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Воздушная опасность для Украины увеличилась. Враг усовершенствовал управляемые авиабомбы. Теперь они способны доставать до большего количества регионов, чем раньше, передает 24 Канал.

Где есть угроза беспилотников: смотрите на карте

 

22:24, 25 октября

БпЛА на севере Запорожья, курсом на северо-восток.

22:20, 25 октября

БпЛА на Черниговщине, курсом на юго-запад. БпЛА на Харьковщине, курсом на юг.

21:57, 25 октября

Мониторы сообщают о дополнительных пусках дронов с полигона "Навля", что в Брянской области.

21:21, 25 октября

БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

21:05, 25 октября

группа БпЛА на севере Черниговщины, курсом на запад.

20:09, 25 октября

группа БпЛА на Донетчине, курсом на Днепропетровщину.

20:04, 25 октября

Как сообщают мониторы, враг осуществил запуск ударных БпЛА "Герань-2/Гербера" из трех пусковых локаций на территории России: "Цымбулова", Орловская область, "Халино", Курская область, Приморско-Ахтарск", Краснодарский край.