Россияне атакуют Украину "Шахедами": куда летят дроны

Оккупанты терроризируют Украину ударными дронами. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

Воздушная опасность для Украины увеличилась. Враг усовершенствовал управляемые авиабомбы. Теперь они способны доставать до большего количества регионов, чем раньше, передает 24 Канал.

Где есть угроза беспилотников: смотрите на карте