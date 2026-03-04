Росія запустила по Україні "Шахеди": де вони летять

Ввечері 4 березня Росія почала чергову повітряну атаку проти України. Ударні дрони ворога почали залітати у простір України з кількох напрямків.

Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі. Де летять російські дрони? Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті 20:21, 04 березня Ворожий БпЛА в районі Затоки у напрямку Білгород-Дністровського. 20:10, 04 березня Ворожі БпЛА у напрямку Харкова із заходу. 20:09, 04 березня Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.