4 березня, 20:12
2

Росія запустила по Україні "Шахеди": де вони летять

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія почала повітряну атаку на Україну ввечері 4 березня, використовуючи ударні дрони.
  • Дрони залітають у повітряний простір України з кількох напрямків, викликаючи повітряну тривогу.

Ввечері 4 березня Росія почала чергову повітряну атаку проти України. Ударні дрони ворога почали залітати у простір України з кількох напрямків.

Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.

Де летять російські дрони?

Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті

 
20:21, 04 березня

Ворожий БпЛА в районі Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.

20:10, 04 березня

Ворожі БпЛА у напрямку Харкова із заходу.

20:09, 04 березня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.