4 березня, 20:12
Росія запустила по Україні "Шахеди": де вони летять
Основні тези
- Росія почала повітряну атаку на Україну ввечері 4 березня, використовуючи ударні дрони.
- Дрони залітають у повітряний простір України з кількох напрямків, викликаючи повітряну тривогу.
Ввечері 4 березня Росія почала чергову повітряну атаку проти України. Ударні дрони ворога почали залітати у простір України з кількох напрямків.
Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.
Де летять російські дрони?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
20:21, 04 березня
Ворожий БпЛА в районі Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.
20:10, 04 березня
Ворожі БпЛА у напрямку Харкова із заходу.
20:09, 04 березня
Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.