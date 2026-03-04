Россия запустила по Украине "Шахеды": где они летят
- Россия начала воздушную атаку на Украину вечером 4 марта, используя ударные дроны.
- Дроны залетают в воздушное пространство Украины с нескольких направлений, вызывая воздушную тревогу.
Вечером 4 марта Россия начала очередную воздушную атаку против Украины. Ударные дроны врага начали залетать в пространство Украины с нескольких направлений.
О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространения воздушной тревоги
Где летят российские дроны?
Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте
Вражеский БпЛА в районе Затоки в направлении Белгород-Днестровского.
Вражеские БпЛА в направлении Харькова с запада.
Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.