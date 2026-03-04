Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия запустила по Украине "Шахеды": где они летят
4 марта, 20:12
2

Россия запустила по Украине "Шахеды": где они летят

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Россия начала воздушную атаку на Украину вечером 4 марта, используя ударные дроны.
  • Дроны залетают в воздушное пространство Украины с нескольких направлений, вызывая воздушную тревогу.

Вечером 4 марта Россия начала очередную воздушную атаку против Украины. Ударные дроны врага начали залетать в пространство Украины с нескольких направлений.

О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространения воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.

Смотрите также Россияне атаковали "Шахедами" поезд в Николаеве: есть пострадавший

Где летят российские дроны?

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

 

20:21, 04 марта

Вражеский БпЛА в районе Затоки в направлении Белгород-Днестровского.

20:10, 04 марта

Вражеские БпЛА в направлении Харькова с запада.

20:09, 04 марта

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.