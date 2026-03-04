О передвижении вражеских дронов, а также о наличии ракетной опасности, распространения воздушной тревоги – читайте на 24 Канале.

Где летят российские дроны?

Где раздается воздушная тревога: смотрите на карте

20:21, 4 марта

Вражеский БпЛА в районе Затоки в направлении Белгород-Днестровского.

20:10, 4 марта

Вражеские БпЛА в направлении Харькова с запада.

20:09, 4 марта

Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.