Где летят российские дроны?
Вражеский БпЛА в районе Затоки в направлении Белгород-Днестровского. Вражеские БпЛА в направлении Харькова с запада. Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.20:21, 4 марта20:10, 4 марта20:09, 4 марта
