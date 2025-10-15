Вночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалий.

За пораненнями госпіталізували 19-річного хлопця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Які наслідки обстрілів Дніпропетровщини?

Вночі Росія атакувала Дніпропетровську область дронами. Повітряні сили збили 37 безпілотників ворога.

У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Також є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.

Від обстрілів постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Ворог бив по Нікопольщині – райцентру, Покровські та Марганецькій громадах. Окупанти застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град".

Атакована була також Межівська громада, що на Синельківщині. Росіяни застосували FPV-дрони, зайнявся приватний будинок.

У ОВА також уточнили, що внаслідок вчорашніх обстрілів КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура.

У Павлограді та Кам'янському лунали вибухи