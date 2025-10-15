Пошкоджені енергетика, підприємства, є постраждалий: росіяни били по Дніпропетровщині
- Російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками, що спричинило пожежі та пошкодження енергетичної інфраструктури, одного постраждалого госпіталізували.
- Збиті 37 безпілотників, пошкоджені транспортні та промислові об'єкти, атаковані Нікопольщина, Покровська та Марганецька громади за допомогою FPV-дронів та РСЗВ "Град".
Вночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі, пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалий.
За пораненнями госпіталізували 19-річного хлопця. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Які наслідки обстрілів Дніпропетровщини?
Вночі Росія атакувала Дніпропетровську область дронами. Повітряні сили збили 37 безпілотників ворога.
У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді Синельниківського району виникли пожежі. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Також є руйнування на території транспортного і промислового підприємств.
Від обстрілів постраждав 19-річний хлопець. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Ворог бив по Нікопольщині – райцентру, Покровські та Марганецькій громадах. Окупанти застосовували FPV-дрони та РСЗВ "Град".
Атакована була також Межівська громада, що на Синельківщині. Росіяни застосували FPV-дрони, зайнявся приватний будинок.
У ОВА також уточнили, що внаслідок вчорашніх обстрілів КАБами у Покровській громаді потрощена інфраструктура.
У Павлограді та Кам'янському лунали вибухи
Під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області у ніч проти середи, 15 жовтня, у Павлограді пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо про атаку дронів на Кам'янське. Моніторингові ресурси повідомляли про близько 15 ворожих дронів у регіоні.