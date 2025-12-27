Росія зробила "Шахеди" ще небезпечнішими: інтерв'ю авіаексперта про дронові атаки та ППО

Росіяни нарощують виробництво дронів та постійно їх вдосконалюють, щоб проводити якнайбільше масованих атак. Лише під час обстрілу 27 грудня ворог застосував понад 500 засобів ураження, більшість із яких спрямував на Київщину.

Сили протиповітряної оборони намагаються протидіяти, але це не завжди можливо через обмежені ресурси. У розмові з 24 Каналом авіаційний експерт Костянтин Криволап назвав особливості останніх ударів, розповів, як саме Росія модернізує "Шахеди" та чим це загрожує українцям.

Пропоную розпочати з масової атаки, яку Росія здійснила напередодні на територію України. Наші військові пілоти показали дуже хорошу роботу. 34 з 35 ракет – це фактично рекорд. На вашу думку, яка в цьому причина? Ми набили руку чи, можливо, змінили тактику?

Складається враження, що нашу ППО ніби підмінили. F-16 вразили все що літало. Одну ракету пропустили – невідомо, як це вийшло, – але результат дійсно вражає.

Були повідомлення, що ураження, радше за все, відбулося з допомогою системи APKWS – це ракети калібру 70 мм, які оснащені системою лазерного наведення. Також ще треба підсвічувати ціль. Імовірно, ураження пов'язане з правильними тактичними підходами, які дали змогу підготувати до пусків ці ракети.

Їх виготовили як керовані ракети. Якщо зробити так, щоб ціль підсвічувалася, то ракети з лазерним наведенням дуже гарно вражають.

Колись очільник Пентагона сказав, що направив до Ізраїлю 20 головок. Мовиться про головки саме до цих ракет, які робили з некерованої ракети – керовану. Це досить дешева річ: загалом виходить 20 тисяч доларів, але це все одно один із найдешевших засобів знищення крилатих ракет.

Повне інтерв'ю з авіаекспертом: дивіться відео

Якби ще гарно спрацювали по "Шахедах" в Одеській області, то це взагалі була б чудова ситуація. Якщо вважати, що з 635 безпілотних літальних апаратів було 400 "Шахедів", а з них завдали ураження 39, то виходить, що фактично лише 10% ми пропустили.

Це багато в абсолютному значенні, але у відсотках – добрий показник. З іншого боку, ці 39 вражень ми могли не отримати, якби вчасно зробили правильні дії.

Я маю на увазі, що в Одесі дуже гарно могла б працювати легкомоторна авіація. Набагато краще, ніж на Сумщині, Харківщині або Чернігівщині. Адже там відкрите море і немає носіїв, які могли б влучити по українських легкомоторних літаках. Перехоплювати "Шахеди" можна абсолютно спокійно над акваторією Чорного моря.

Цього не сталося. Президент зробив відповідні висновки, і з того часу відсторонений командувач ПВК "Південь". Я думаю, там працюватиме нова людина. Тому що нині такий час, що треба реагувати швидше й не очікувати, поки тобі щось дадуть, а самому робити багато корисних справ.

Як саме Росія покращує свої безпілотники?

Завдяки чому Росія виготовляє таку кількість "Шахедів"? Мовиться про розширення виробництва чи є модернізації, про які можемо говорити після цієї атаки?

Є базова модель "Шахеда", яку передав Іран Росії. Це машина, яка літає від точки до точки, тобто їй задають координати й вона перелітає від однієї до іншої. Потім росіяни почали її покращувати. До того ж покращувати не тільки тіло, а й мозок.

Вони не тільки збільшували бойову частину, робили різні види бойових частин, заміну двигуна, покращення антен, які можуть краще працювати з системою GPS. Тобто зробили його більш стабільним, стійким до засобів нашого РЕБу. Як раніше запускати його ми тепер не можемо.

Крім того, росіяни почали використовувати зовсім інші засоби зв'язку. Тепер дійшли до стану, що, наприклад, під час атаки по Україні 23 грудня на Київщині не було такої великої кількості безпілотників. Вони пішли на Житомир, потім на захід. Але тут треба згадати, що над Києвом літав один розвідник, а ще один над Броварами.

Вони літали півтори-дві години. Це дуже багато. Розвідники не повинні взагалі літати. А їх не знищували, хоча нібито є засоби для знищення розвідників і "Шахедів". Якби була легкомоторна авіація, то ці розвідники так довго б не літали, а були знищені.

Щодо виробництва: у червні 2025 року росіяни вийшли на рівень 3 тисячі "Шахедів" на місяць. Це десь 100 на добу. Вони обіцяли, що до жовтня вироблятимуть 4 тисячі на місяць. Судячи з усього, окупанти підходять до цієї цифри, бо до Нового року обіцяли вийти на 6 тисяч, тобто 200 "Шахедів" на добу. Імовірно, на цю цифру вони не вийшли. Ворог намагатиметься виходити на ці показники, але поки не може.

Інша версія, яку поширюють росіяни, – це те, що вони накопичують "Шахеди". А далі вже можна розмірковувати, для чого. Якщо думати, що їх готували для нас, то росіяни, мабуть, уже вперлися у свої логістичні спроможності, тобто підготовка "Шахеда" до запуску, логістика, переміщення його від заводу до місця запуску, люди, які все це програмують.

Росіяни збільшили кількість місць запуску. Якщо раніше було 6 – 8, то зараз їх близько 20. Мабуть, це все, на що вони спроможні. Можливо, далі будуть щось додатково робити, але поки, думаю, вони вперлися.

А друга версія щодо безпілотних "Шахедів" – це те, що їх накопичують, щоб застосувати у Європі. Можливо, це лякалка для європейців та їхніх керівників. Радше за все, це пропагандистська версія. Бо, окрім накопичення "Шахедів", повідомляють про створення балістичної ракети – "Іскандер 1000". Вона може бити не на 500 кілометрів, а на 1000 або 850.

Утім з погляду механіки нічого нового не сталося. Це той самий "Іскандер-М", який був раніше. Проєктування ракети робили, розраховуючи, що вона літатиме 850 – 1000 кілометрів.



Російський "Іскандер" / Фото Gettу Іmages

Північнокорейський KN-23 – це копія "Іскандера". Він літає на 850 кілометрів. Я можу вас запевнити, що українська ракета "Сапсан" проєктувалася не просто на 500 кілометрів, а так, щоб вона могла літати 800 – 1000 кілометрів. Так що ми все це ще побачимо.

Також росіяни намагаються налякати європейців тим, що в Білорусь направили "Орешник". Одного виявилося мало, тому нібито направили 10, хоча ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не знає.

А з території Воткінського заводу наземним шляхом або повітряним нічого не вийшло. Може, там є якісь підземні комунікації, якими вони відправляли. Це я вже так глумлюсь над росіянами, бо ніхто нічого не бачив, немає жодного підтвердження, що "Орешник" десь фізично існує.

Володимир Зеленський говорив, що нібито в української розвідки є інформація про те, що "Орешник" на території Білорусі й навіть відомо, скільки є ракет.

Насправді не так було. Аналітики й наша розвідка, які це відстежують, казали, що бачили місце за 60 кілометрів від Мінська, де йшло будівництво. Видається, що там готують пусковий майданчик для "Орешника". Це колишня ракетна база.

Я думаю, що треба розміщувати якомога далі, але це їхні проблеми. У будь-якому разі ракета мала якось вийти. Її виробляє Воткінський завод. Вона завдовжки понад 20 метрів, у діаметрі півтора-два, тобто це не якась маленька голочка, яку можна вивезти, а здоровенна халабуда.

Хтось би вже щось сказав, бачив. Не може бути, що немає нічого, жодного підтвердження. Можливо, наша розвідка щось бачила, можливо, сказали, що щось бачили, аби європейці краще прокидалися, бо поки що вони роблять це дуже повільно.

Зверніть увагу! Про розміщення у Білорусі "Орешника" розповів самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. За його словами, це стало відповіддю "на агресивну політику щодо Мінська". Диктатор додав, що Білорусь нібито сама зможе визначати цілі для ударів та загалом отримає 10 таких комплексів.

Які переваги нададуть Україні польські МіГ-29?

Під час поїздки Володимира Зеленського до Польщі йому обіцяли надати 6 – 8 МіГів. Це ніби непогано, бо наші пілоти вміють на них літати, але, з іншого боку, я кілька разів чула від військових експертів, що це металолом, який Польща могла списати, але вирішили віддати Україні. Чи саме про це мовиться?

А коли ми отримували 23 літаки у 2023 році від поляків, таких самих МіГів, від них ми чомусь не відмовлялися? Я не можу сказати, що це найсвіжіші чи найкращі літаки, але треба розуміти, скільки в нас взагалі було літаків, скільки ми отримали від Польщі та Словаччини. І тепер ми отримуємо 6 – 8 МіГів. Якщо не помиляюся, то їх загалом у поляків є приблизно 14.

Я вважаю, що все, що можна брати, – треба брати, тому що нам бракує літаків, які можуть виконувати свої функції. У нас вичерпується ресурс, є проблеми з двигунами, з запчастинами, бо це все запчастини, які колись робили росіяни.

Також треба сказати, що ці МіГ-29, які є у поляків і які ще раніше віддали нам зі Словаччини, – це літаки, які з погляду модернізації набагато новіші, ніж ті, які є у нас.

Там стоїть Link 16 – це система комунікації, військовий інтернет, якщо можна так сказати. Є система, яка дає змогу запускати з цих МіГ-29 ракети AIM-120. Наші літаки такого робити не можуть. Також є безліч інших речей, яких немає в наших літаках, бо ці МіГ-29 доведені до стандартів НАТО з погляду використання саме військами Альянсу.

Тобто я вважаю, що це нормальний літак. Звісно, не найкращий, бо це не Gripen, не F-16. Але, зважаючи на те, що у нас є зараз і чим ми працюємо, ці літаки нам потрібні.

Жирна ціль: що уразили Сили оборони під час операцій на території Росії?

Хочу поговорити про ураження, які здійснили наші спецслужби. Напередодні СБУ повідомила про історичну спецоперацію в Новоросійську, де підірвали підводний човен. Але перед цим був уражений морський літак-розвідник Іл-38Н. Що це за літак? Розкажіть детальніше, чому, щоб дістатися до підводного човна, потрібно було знищити цей літак?

Наші спеціально навчені хлопці з СБУ та ГУР постійно займаються тим, що виколюють очі всім цим угрупованням, особливо в Криму.

Пам'ятаємо, як знищили літаки Бе-12 – це літаки морського патрулювання для пошуку підводних човнів. Ще у росіян була радіолокаційна система "Небо-У". Вона взагалі дає змогу бачити все, що перебуває в повітряному просторі та на воді. І вона бачить досить далеко – на 400 кілометрів.

Перед початком війни в росіян було 35 – 45 цих систем, імовірніше за все, десь 40. Ми знищили вже приблизно 15. Бачити на 400 кілометрів можуть не так багато систем. Попри свій серйозний вік, це досить сучасна радіолокаційна система, яка є в Росії.

А Іл-38 – це дуже старий радянський літак, який ще з 60-х років. Але він виявився одним із найнадійніших. Коли списували все радянське, то Іл-38 ще літав, до того ж на великі відстані.

Це літак дальнього радіолокаційного виявлення саме підводних човнів і всього, що є на поверхні моря. Їх у Росії залишалося десь близько 12 штук, 2 – 3 машини літали в Чорному морі. Вони можуть довго патрулювати, звичайний їх режим передбачав 5 годин патрулювання.

Це не давало нам вільно переміщуватись. Треба було вгадувати моменти, коли росіяни не вилетіли або вилетіли в інший бік. Тому ухвалили рішення, що його потрібно уразити. Імовірніше за все, це зробили ракетою Storm Shadow або чимось схожим на крилату ракету.



Літак Іл-38Н, який уразила Україна / Cкриншот із відео

Це серйозний удар по спроможності росіян щось бачити. Сьогодні в них із кожним нашим ударом стає дедалі менше можливостей для цього.

Уражені літаки А-50, системи "Небо-У", Бе-12, гвинтокрили Ка-27 тощо. Є дуже багато засобів, які ми знищили, для того щоб дати можливість нашим морським дронам Sea Baby і Magura V5 переміщатися Чорним морем.

А знищені Су-32 на Липецькому аеродромі, наскільки я розумію, не така жирна ціль, але теж дуже також хороший кейс?

Ні, це жирна ціль. Їх просто багато, але це серйозна машина. Це 4++ покоління винищувачів, а Липецький аеродром – місце, де літають найкращі пілоти, тому ураження таких літаків – серйозний удар. Це гарний літак, і те, що його вразили, – це супер.