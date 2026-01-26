Російські дрони, керовані через Starlink, долетіли вже до Дніпра, – "Флеш"
- У Дніпрі зафіксували ворожий дрон БМ-35, керований через Starlink.
- Дрон може літати до 500 кілометрів, використовуючи паливну технологію, на відміну від "Молнії".
Ворожий БпЛА, керований через Starlink, зафіксували у Дніпрі. Така технологія стає все більш актуальною для росіян.
Про ворожі дрони розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".
Що відомо про ворожі дрони, керовані через Starlink?
Сергій "Флеш" повідомив, що у Дніпрі зафіксували ворожий дрон, керований через Starlink. Мовиться про БпЛА БМ-35.
Радник міністра оборони поширив фото збитого БпЛА / Фото "Флеша"
Він пояснив, що на відміну від "Молнії", цей БпЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів. "Тема Старлінка у ворога стає все більш актуальною", – резюмував "Флеш".
Росія використала дрон, керований через Starlink, уперше: що відомо?
Нагадаємо, нещодавно радник міністра оборони згадав про удар по Кропивницькому 24 січня. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Об 11:32 була інформація про дрони з боку Дніпропетровщини, о 12:07 повідомили про безпілотники біля Кропивницького.
"На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БпЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування "Шахедів" на Старлінці", – прокоментував він опубліковане відео.