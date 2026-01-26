Російські дрони, керовані через Starlink, долетіли вже до Дніпра, – "Флеш"

Ворожий БпЛА, керований через Starlink, зафіксували у Дніпрі. Така технологія стає все більш актуальною для росіян.

Про ворожі дрони розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".

Що відомо про ворожі дрони, керовані через Starlink?

Сергій "Флеш" повідомив, що у Дніпрі зафіксували ворожий дрон, керований через Starlink. Мовиться про БпЛА БМ-35.

Радник міністра оборони поширив фото збитого БпЛА / Фото "Флеша"

Він пояснив, що на відміну від "Молнії", цей БпЛА "паливний" і може літати до 500 кілометрів. "Тема Старлінка у ворога стає все більш актуальною", – резюмував "Флеш".

