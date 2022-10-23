"Путіна загнали в кут": яке покарання чекає на Іран за співпрацю з Росією

Іран надає Росії дрони, якими вона атакує Україну, а також має намір постачати ракети. Фактично, Тегеран є співучасником злочинів Кремля на нашій території.

Про це 24 каналу сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. Він наголосив, що Україна має звернутися у міжнародні суди щодо притягнення Ірану за руйнування, спричинені дронами, а також за вбитих мирних громадян.

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Чи дієві санкції проти Ірану

Фараджаллах зазначив, що основним успіхом влади Ірану перед народом за останні декілька років могло бути вдале укладення ядерної угоди.

Якщо це не буде зроблено, і буде причина саме дрони, то можете уявити, яким буде розчарування в Тегерані через те, що вони перейшли на бік Москви у цій війні,

– наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

По-друге, за його словами, якщо уважно вивчити санкції, які діють проти Ірану вже 40 років, можна помітити дуже неприємну деталь. Виявляється, що у санкції не входять три країни – Китай, Індія й Туреччина.

То що ж це за санкції!? Це три основні великі гравці, які можуть поповнити бюджет Ірану. Тут треба попрацювати і це треба закрити,

– зауважив Фараджаллах.

За його словами, третім важливим моментом є те, що Іран 40 років накопичував знання, щоб створювати ті ж дрони та ракети. І Тегеран дуже переживає, що ця технологія опиниться в руках Заходу, який виявить її слабкість.

"Путіна загнали в кут"

Фараджаллах зауважив, що четвертий момент стосується МАГАТЕ. Тому що глава Кремля Владімір Путін опинився зараз у програшній ситуації.

Уже для нас зрозуміло, що загнаний у кут Путін готовий торгуватися будь-чим, не лише право вето, щоб прикривати злочини іранського режиму в обмін на ракети та дрони",

– наголосив головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Адже, за його словами, Росія теж може ділитися ядерними технологіями. Тому про це має потурбуватися не лише Україна, а й МАГАТЕ, США й загалом весь світ.

Він додав, що п'ятим моментом є питання зерна. Адже Іран у значній кількості купує його в України. І, якщо Іран й надалі перебуватиме не на боці України, то наша країна не повинна турбуватися про його продовольчу безпеку.

Ці моменти, резюмував Фараджаллах, змусять Тегеран подумати, чи варто було переходити на бік Росії.

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Україна має вимагати компенсації від Ірану

Фараджаллах зауважив, що також варто звернутися у міжнародні суди щодо притягнення Ірану за руйнування міст та інфраструктури України й за вбитих мирних громадян, щоб вимагати компенсацій.

Ці компенсації – ті активи, які світова спільнота заморозила в іранського бізнесу, щоб Україна вимагала нам передати. Це тоді буде боляче для Ірану,

– сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

Адже, наголосив він, є підтвердження того, що ці дрони іранські. Також є докази, що вони завдають Україні збитків. А згідно із Женевською конвенцією під час війни заборонено атакувати об'єкти інфраструктури.

І Росія підставила Іран. Росія використовує ці дрони не для того, щоб атакувати військових, а саме атакувати інфраструктуру. Тобто Іран співучасник у цьому злочині,

– зазначив Фараджаллах.

Він наголосив, що Україні залишається лише довести це в міжнародному суді, після чого звернутися за виконанням відповідного рішення. А міжнародні інструменти нехай тиснуть на Іран.

Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" зауважив, що є країни, які мають ресурси та є, можна сказати, союзниками України по стражданню. Саудівська Аравія та Арабські Емірати теж давно потерпають від іранських дронів. Україна може увійти з цими країнами в союз, щоб вони, наприклад, профінансували виробництво антидронних установок.

Тут треба чітко дати Ірану зрозуміти – ви або з нами, або проти нас, або будьте в нейтралітеті,

– заявив Фараджаллах.

І тоді, додав він, з огляду на конкретні кроки Тегерану, треба реагувати й, не церемонячись, змінювати позицію з багатьох питань, щодо яких Україна дуже довго тримала нейтралітет. Однак, як з'ясувалося, цього було недостатньо, щоб Іран не виявився нашим ворогом.

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