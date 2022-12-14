У Повітряних Силах розповіли, як окупанти намагаються обійти українську ППО для атак дронами

Уранці 14 грудня Росія знову атакувала іранськими дронами-камікадзе Київщину та Київ, який завжди був ціллю номер один для окупантів. Загалом сили ППО збили 13 ворожих безпілотників.

Про це 24 каналу розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що росіяни постійно намагаються використовувати наші слабкі місця. А вони, безумовно, є, тому що покрити всю територію України тими вогневими засобами, які у нас є наразі, Повітряні сили не можуть.

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Як окупанти шукають слабкі місця української ППО

За словами Ігната, окупанти зазвичай використовують для атак дронів нічний час, тому що вночі їх візуально не видно. Це ускладнює роботу засобам ППО саме Сухопутних військ та інших, які повинні мати візуальну прив'язку до цілі, щоб знищувати її стрілецькою зброєю, тобто великокаліберними кулеметами чи зенітними гарматами.

"Власне тому більшість тих дронів і збиваються саме зенітними ракетами, які мають радіолокаційну прив'язку до цілі", – підкреслив речник Повітряних сил.

Сьогодні дрони запускали з узбережжя Азовського моря з російської території, тобто до Києва вони подолали понад 700 кілометрів. Для того, щоб пролетіти таку відстань непомітно, безпілотники використовують русла річок або ж можуть притискатися до землі.

Тобто, зрозуміло, що вони летять не по прямій. Кожен БпЛА має свій маршрут і може летіти де завгодно. Так, дрон, випущений з Азовського моря, може прилетіти до столиці навіть з Північного напрямку, облетівши значну частину шляху по окупованій території.

Крім того, окупанти мають дані розвідок – повітряної, космічної, агентурної, які говорять, де в української сторони прикриті зони, а де – менш прикриті або прикриті, наприклад, мобільними вогневими групами з ПЗРК, яким складно вночі виявити та знешкодити шахід.

Таким чином вони намагаються власне промацувати ті слабкі місця. Це відбувається не лише при атаці дронів, але й при ракетному обстрілі,

– пояснив Ігнат.

Він додав, що зараз українські фахівці будуть встановлювати, як саме відбувалася атака 14 грудня, аби надалі враховувати тактику ворога, яка постійно змінюється. Як росіяни змінюють свою тактику, так українці змінюють свою протидію. Це все військова гра, в якій хтось повинен бути кращим, а хтось гіршим.

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Чи були прямі влучання

Станом на зараз немає інформації про влучання незбитого дрона по якійсь цілі. Ігнат зауважив, що щодо підтверджених ударів треба звертатися до очільників місцевих державних адміністрацій чи мерів міст. Оскільки вони перебувають на місцях, і краще знають, що відбулося, і що можна чи не можна говорити, аби не "годувати" ворога інформацією.

"Поки що є деякі дані про невеликі пошкодження в результаті роботи ППО, адже збитий дрон нікуди не дівається, він повинен кудись впасти, і від цього теж можуть бути якісь наслідки", – підсумував Ігнат.

Атака по Київщині: коротко